自助式冰淇淋！他花10元「買歡笑」　萬人大讚瘋轉：有土耳其人躲在機器裡

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

網搜小組／綜合報導

「整人」出名的土耳其冰淇淋難道出現人工智慧版本了！有網友在臉書「爆廢公社」中貼出一支「實況慘劇」，他原想在知名賣場買一支10元的「自助式霜淇淋」，沒想到卻被機器「惡整」，讓他著眾人的面發出悽慘叫聲，網友們都表示「真的笑翻」、「冰淇淋一出生就自殺了」，影片也吸引了萬人按讚瘋傳。

只見原po按照步驟投入10元，拿了餅乾甜筒放到支架上，支架上升後，機器接著擠出漂亮的花狀霜淇淋，一切看起來一如往常地順利。沒想到隨後整支冰淇淋卻黏在出口，沒有跟著支架下降，原po見狀後趕緊要手刀拿取，但冰淇淋卻在幾秒之差直直落地，周圍人們看到也嚇到，一起發出「阿～～～」的慘叫聲。

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▲ 被冰淇淋機惡整3步驟 。（圖／翻攝自爆廢公社）

這支影片吸引了1.2萬名網友按讚，許多人不約而同地表示「其實是土耳其冰淇淋」，「土耳其人躲在機器裡？」、「土耳其冰淇淋機器版！」、「這機器比土耳其冰淇淋的老闆還跩」。

其他人則開始各種腦補，開玩笑說「快趴下去吃，剛掉下去沒沾到地的那面還能吃...」、「冰淇淋一出生就自殺了」、「我才收十塊，你們這些奧客是要我怎樣？？」、「這機器比土耳其冰淇淋的老闆還跩～」、「10塊錢買到大家的歡笑聲，也值得啦」、「才剛起床，笑到精神都來了」、「會不會最後投了1000還吃不到」、「好機車的發明」、「我老公上次也是被這樣搞！超氣」。

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