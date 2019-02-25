直播拍賣天王！億元遊艇「0元起標賣」百萬人觀看　10分鐘2720萬元成交

▲連千毅開直播拍賣遊艇。（圖／翻攝自連千毅臉書）

網搜小組／綜合報導

直播拍賣天王連千毅24日賣價值破億元的遊艇，10分鐘內以2720萬元賣出，得標者還能獲得100萬現金、及價值35萬元的精品包。整段直播收看人數超過123萬人，超過88萬次分享，許多人紛紛留言直嘆「有錢人的世界」，也有網友歪樓，說自己不是來競標，而是看拍賣天王身後的辣妹「買不起遊艇，看辣模也可以」。

這位拍賣天王曾在59秒內賣出一輛保時捷、10分鐘內賣出一架直升機。他日前被朋友委託賣出一台時速70公里的遊艇，高雅奢華的內裝，整台堪稱「遊艇界的法拉利」。連千毅在18日曾上遊艇直播，帶觀眾看內裝，24日晚間正式開賣。

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連千毅當晚直播時，避免假帳號亂入，不停提醒網友若棄標將會採取法律途徑。遊艇則從0元起標，短短10分鐘內就喊價到2720萬元，由一位葉姓網友得標；除了遊艇之外，若葉姓網友10分鐘內私訊粉絲團、並匯3萬元訂金，就能有100萬元現金回饋，還能收到價值35萬元的精品包。

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▲網友紛紛歪樓，說視線都被旁邊的辣模吸走。（圖／翻攝自連千毅臉書）

看到如此巨額的交易，網友紛紛驚嘆，連千毅則是在直播中透露，要做一場大的直播，首先要準備5千萬現金，「並要評估戰略、考量風險、策略行銷、庫存管理等，上述4點做不足保證失敗」。他也表示，到時候買家如果友來看遊艇，他一樣會開直播，公開化這筆交易。

直播吸引超過百萬人觀看，還有網友笑說買不起遊艇，來看妹仔也不錯「乾爸乾媽我在這！快來認我」、「什麼遊艇？我只看到後面2位模特兒」、「低胸也太低了吧，形狀根本是外雙C了」、「模特兒真的是亮點」、「2個人腿都超細超美」、「期待交船的直播」。

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