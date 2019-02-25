歐洲舞台首次搬進台北！　《鐘樓怪人》全本全景視覺體驗

▲《鐘樓怪人》20周年紀念世界巡演首站在台灣。（圖／記者聯合數位文創提供，下同）

生活中心／綜合報導

今年台灣為《鐘樓怪人》20周年紀念世界巡演首站，為了讓觀眾看好看滿，把過去無法登台的佈景與編舞全都搬上台，呈現真正歐洲規格的演出。《鐘樓怪人》將在6月登台，要透過歌聲引導觀眾跟著劇情一起痛惡疾呼、感動落淚，讓觀眾用最美的方式親歷巴黎聖母院。

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《鐘樓怪人》被譽為「法語世界的歌劇魅影」，走盪全球、翻譯文本無數，堪稱表演藝術史上不敗傳奇。也許你是從電影、音樂認識《鐘樓怪人》，但正統法文音樂劇的演出，是集合文化、藝術、戲劇多元素的一個「微深度」藝文表演，除了歌曲好聽，眼前上映的華麗畫面更吸睛，讓你用最輕鬆的方式，認識法國大文豪雨果經典《鐘樓怪人》。

此次不計成本，就為帶給音樂劇迷全面升級的巨蛋級歐規舞台及演出。對演員來說，更是可以盡情詮釋角色，把情感能量發揮到最大；對觀眾而言，就彷彿置身巴黎聖母院，一覽無遺的看到所有完整設計，欣賞無死角國際表演，用最震撼的觀劇體驗和《鐘樓怪人》歡慶20歲！

國際級的舞台佈景、扣人心弦的樂章以及驚艷全場的好聲音，加上明星演員的實力派演繹，感受劇中四位不同階級角色－副主教弗侯洛、侍衛隊長菲比斯、遊唱詩人葛林果利、鐘樓怪人科西莫多與女主角艾絲梅拉達的愛恨情仇，就像在看一部電影，從頭到尾絕無冷場！