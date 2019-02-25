特地練女聲！「裝網婆談戀愛」是真的　鄉民曝女角福利：裝備拿不完

▲玩網路遊戲，最怕「網婆突然要當兵」。（示意圖，和本新聞無關／資料照）

網搜小組／綜合報導

許多人都曾沉迷某些事物，像是線上遊戲等等，但玩網路遊戲，最怕的莫過於「網婆」有天突然自白「我要去當兵了」。一名網友好奇發文問卦，說以前好像都會有人裝女生，還會在遊戲裡跟人結婚，「真的有男生會裝女生，在網路遊戲上面跟人談網戀嗎？」話題吸引鄉民熱論「我會喔」、「我都玩女的」。

一名網友在PTT的Gossiping板上問卦，「真的男生會在網路遊戲裡面裝女生嗎？」文中表示，以前網路遊戲「好像都會有那種人妖裝女生，然後還跟你在遊戲裡面結婚，每天老公老公的叫，要約出來會講電話都不要」，後來突然就沒上線、可能去當兵了。

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▲現在手遊也非常夯。（示意圖／pixabay）

原PO忍不住問「真的有男生會裝女生，在網路遊戲上面跟人談網戀嗎？有沒有這方面的八卦？」看到貼文後，其他人紛紛留言「我男的，玩線上遊戲沒玩過男角」、「你可以試試看，會後悔自己投胎成男的」、「我玩遊戲都選女角啊，我不想玩遊戲的時候，一直看著男人屁股」、「不要刻意裝女生騙資源，單純玩女角沒什麼吧？」

還有人直說「我小學同學就是專業裝女在楓谷騙點，現在出櫃了」、「我會喔」、「超級多，網咖阿伯都知道裝女生，一堆豬哥送裝備」、「我知道很多女生會玩男角 因為他們覺得偶爾當男生很棒，可以狂罵髒話、打架，或偶爾虧妹」、「我大學室友R，還特地去練女聲」、「以前玩跑跑裝過女生就有人送我點車嘿嘿！」

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