40、50歲總是莫名疲累？日本專家：比起努力，你更需要「心理維護習慣」

▲忙碌一天後，透過調暗燈光、深呼吸或一杯熱茶建立「修復儀式」，能有效幫助40、50歲族群切換大腦模式，預防心理疲勞累積。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

在被待辦清單追著跑的日常中，總有些人能維持穩定的情緒與活力；然而，也有不少人自覺並未過度勞累，一到傍晚卻感到疲憊感排山倒海而來。特別是步入40、50歲的壯世代，不僅體力大不如前，心理韌性與恢復力也容易出現波動。因此，在體力耗盡前養成「心理維護習慣」至關重要。日本生活風格網站《Trill》指出，那些忙碌卻依然神采奕奕的人，其實都是在無意識中，成功幫自己爭取到了心理復原的時間。

心理疲勞時，動力自然會被消磨

當我們持續暴露在壓力與過量資訊中，大腦會陷入常態性緊張，導致情緒失去修復的空間。結果，以往不在意的小事開始變得沈重，注意力也難以集中，這些都是心理動力下降的徵兆。這並非性格問題，而是心靈尚未完全恢復的訊號。首先，請不要責怪「感到疲倦的自己」，試著接受「現在需要休息」的現狀，這是重整心情的第一步。

善用「切換時間」的人，恢復速度更快

那些心理動力不容易崩塌的人，與其追求長假，更擅長在日常中穿插短暫的「歸零時間」。例如：在工作空檔到室外呼吸新鮮空氣、深呼吸，或是暫時放下手機，即使只有短短幾分鐘，只要能讓緊繃的腦袋放鬆，就能阻斷負面情緒的累積，疲勞也不容易留到隔天。

建立一套專屬的「修復儀式」

忙碌中仍能保有元氣的人，通常擁有一套讓心情切換到「關機模式」的固定習慣。像是回家後泡杯茶、調暗室內燈光、播放喜歡的音樂等，透過這些動作傳遞信號，讓身體記住「現在開始是私人時間」。不需要進行特別專業的自我照護，只要在生活中創造適合自己的「斷點」，心理狀態就能趨於穩定。

40、50歲之後的心理疲勞，大多不是因為「不夠努力」，而是「恢復不足」。因此，我們需要的是在疲勞累積到頂點前，先幫心靈留個位置。今晚睡前，不妨試著調暗燈光、深呼吸，有意識地為自己保留幾分鐘的修復時光。