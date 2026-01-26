　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

40、50歲總是莫名疲累？日本專家：比起努力，你更需要「心理維護習慣」

▲▼習慣,動力,中年,日本,心理,疲勞。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲忙碌一天後，透過調暗燈光、深呼吸或一杯熱茶建立「修復儀式」，能有效幫助40、50歲族群切換大腦模式，預防心理疲勞累積。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

在被待辦清單追著跑的日常中，總有些人能維持穩定的情緒與活力；然而，也有不少人自覺並未過度勞累，一到傍晚卻感到疲憊感排山倒海而來。特別是步入40、50歲的壯世代，不僅體力大不如前，心理韌性與恢復力也容易出現波動。因此，在體力耗盡前養成「心理維護習慣」至關重要。日本生活風格網站《Trill》指出，那些忙碌卻依然神采奕奕的人，其實都是在無意識中，成功幫自己爭取到了心理復原的時間。

心理疲勞時，動力自然會被消磨

[廣告]請繼續往下閱讀...

當我們持續暴露在壓力與過量資訊中，大腦會陷入常態性緊張，導致情緒失去修復的空間。結果，以往不在意的小事開始變得沈重，注意力也難以集中，這些都是心理動力下降的徵兆。這並非性格問題，而是心靈尚未完全恢復的訊號。首先，請不要責怪「感到疲倦的自己」，試著接受「現在需要休息」的現狀，這是重整心情的第一步。

善用「切換時間」的人，恢復速度更快

那些心理動力不容易崩塌的人，與其追求長假，更擅長在日常中穿插短暫的「歸零時間」。例如：在工作空檔到室外呼吸新鮮空氣、深呼吸，或是暫時放下手機，即使只有短短幾分鐘，只要能讓緊繃的腦袋放鬆，就能阻斷負面情緒的累積，疲勞也不容易留到隔天。

建立一套專屬的「修復儀式」

忙碌中仍能保有元氣的人，通常擁有一套讓心情切換到「關機模式」的固定習慣。像是回家後泡杯茶、調暗室內燈光、播放喜歡的音樂等，透過這些動作傳遞信號，讓身體記住「現在開始是私人時間」。不需要進行特別專業的自我照護，只要在生活中創造適合自己的「斷點」，心理狀態就能趨於穩定。

40、50歲之後的心理疲勞，大多不是因為「不夠努力」，而是「恢復不足」。因此，我們需要的是在疲勞累積到頂點前，先幫心靈留個位置。今晚睡前，不妨試著調暗燈光、深呼吸，有意識地為自己保留幾分鐘的修復時光。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 2 2802 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快退伍！25歲替代役被丟包台64　4車輾過「爆頭變形」亡
霍諾德攻頂101後　開私人包廂「吃鼎泰豐」
快訊／民眾黨版軍購條例出爐　預算上限4000億、政院需赴立院
無尊、阿喜「難得合體」LuLu婚宴！他一看笑哭：我勒
25歲男遭多元計程車丟包　4車輾斃慘死
房仲大亨連親姊都坑殺！房子沒了遭騙890萬
台北40歲上班族中6.92億！被老闆「噹」轉念：我有頭獎可以

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

春節國道北返車潮最高1.6倍　高乘載時段一次看

不是吃饗A Joy！霍諾德攻頂101後　開私人包廂「吃鼎泰豐」

40、50歲總是莫名疲累？日本專家：比起努力，你更需要「心理維護習慣」

花錢買不到！全球190國家「看見台灣+國旗」　媒體人：感謝賈永婕

玖壹壹揮毫寫春聯！盧秀燕同框秀真跡　3人曝「動了斜槓念頭」

爬上101自拍！霍諾德「1細節」隨時會卡住　萬人傻：還無殼

讓年輕人在高雄敢婚願生　陳其邁加碼婚育宅40%+育兒租金補貼

預約皮蛇疫苗傳「千元代排隊」　彰化衛生局警告：最高罰25萬

比攀101還猛？國道驚見「真人高空走鋼索」　網跪了：拿命做事

霍諾德站上101頂端「1照片」讓全台男友緊張！網笑：感情照妖鏡

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

烏日汽車追撞停等紅燈的機車雙載

恆春女騎士閃避轎車慘摔卡車底！警目擊救援　10民眾合力抬車

鳳山深夜押人討債！黑車撞爛收費亭拖殘骸刮火花　驚悚畫面曝

提名牛步！國民黨台中市長人選未定　盧秀燕：協調無果就辦初選

兒被控騎重機無牌炸街擾鄰！警父提告捍衛清白：不該被獵巫

春節國道北返車潮最高1.6倍　高乘載時段一次看

不是吃饗A Joy！霍諾德攻頂101後　開私人包廂「吃鼎泰豐」

40、50歲總是莫名疲累？日本專家：比起努力，你更需要「心理維護習慣」

花錢買不到！全球190國家「看見台灣+國旗」　媒體人：感謝賈永婕

玖壹壹揮毫寫春聯！盧秀燕同框秀真跡　3人曝「動了斜槓念頭」

爬上101自拍！霍諾德「1細節」隨時會卡住　萬人傻：還無殼

讓年輕人在高雄敢婚願生　陳其邁加碼婚育宅40%+育兒租金補貼

預約皮蛇疫苗傳「千元代排隊」　彰化衛生局警告：最高罰25萬

比攀101還猛？國道驚見「真人高空走鋼索」　網跪了：拿命做事

霍諾德站上101頂端「1照片」讓全台男友緊張！網笑：感情照妖鏡

GD成為CASETiFY首位全球代言人！帥氣波紋手機殼今開賣　NIKE簽下LISA

高雄打催生牌！　大寮「婚育宅」154戶7月招租

黨內互打！黃守仕再點名黃國昌金釵　怒轟誰先傷害民眾黨聲譽

高蛋白吃錯更容易胖？營養師點名「最常見陷阱」

賓士女左轉「切西瓜」出事！彰化和美這處庇護島5個月遭撞8次

下月退役！25歲替代役喝醉被丟包台64　4車輾過「爆頭變形」亡

機密文件曝！伊朗2天血腥鎮壓3.6萬死　「闖醫院補槍」處決患者

寶可夢工作室新作《輪迴之獸》夏季推出　一人一犬展開末世冒險

春節國道北返車潮最高1.6倍　高乘載時段一次看

防堵非洲豬瘟畜牧場違法收受廚餘　台南市府查獲重罰不寬貸

楊銘威幫柯震東宣傳　陳漢典床上＂功夫＂好一點

生活熱門新聞

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

蔣萬安被罵收割功勞　賈永婕「霸氣1句」打臉酸民

快訊／8級強風要來了　明變天「雨最大」

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

賈永婕端鳳梨拜拜…霍諾德表情秒變迷因

霍諾德徒手登頂101！可達鴨意外成最大贏家

北海道開台灣早餐店　店內播這家新聞「被青鳥出征」

霍諾德登頂101「驚見NASA大神」親迎接！網跪了

搭機驚見霍諾德羨煞了！被問是否再來台...本尊親回

快訊／逆風轟「霍諾德爬101」遭灌爆　工傷協會最新7點聲明

向賈永婕道歉！　前立委謝欣霓「支持她選台北市長」

醫美術後對比照有打馬　模特仍被認出是陳為民

探11℃！　最冷時間曝

霍諾德登頂101「1照片」讓全台男友緊張了

更多熱門

相關新聞

外交部證實「1國人日本滑雪受困」　最新搜救進度曝

外交部證實「1國人日本滑雪受困」　最新搜救進度曝

25日下午傳出由台灣和中國遊客組成的6人滑雪團，在日本新潟縣南魚沼市的「六日町八海山滑雪場」受困。對此，外交部今（26日）證實，6人中有1人為我國籍旅客，由於目前當地天候不適合派遣直升機，日方將派遣第二批搜救人員攜帶裝備上山，與6人會合後一起徒步下山。

東京店員「默默1暖舉」震驚外國人！

東京店員「默默1暖舉」震驚外國人！

收到驚喜！迪士尼鐵粉「第10次住飯店」嗨翻

收到驚喜！迪士尼鐵粉「第10次住飯店」嗨翻

美新版國防戰略出爐　日防衛費增額壓力升高

美新版國防戰略出爐　日防衛費增額壓力升高

日本燒岳火山「狂震50次」　急升噴火警戒

日本燒岳火山「狂震50次」　急升噴火警戒

關鍵字：

習慣動力中年日本心理疲勞

讀者迴響

熱門新聞

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

快訊／7-11開出8組發票大獎！花23元就中千萬　幸運門市曝光

蔣萬安被罵收割功勞　賈永婕「霸氣1句」打臉酸民

快訊／8級強風要來了　明變天「雨最大」

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

男友剛驟逝！《星光》女星被逼24小時搬家

LuLu婚禮「湊齊演藝圈3大男神」！陶晶瑩同框嗨了

男約妹上MTV完事挨告被判刑！二審劇情大逆轉

許瑋甯趕場衝回台北「喝LuLu喜酒」

賈永婕端鳳梨拜拜…霍諾德表情秒變迷因

Angelababy黃曉明離婚4年「同遊迪士尼」

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運門市一次看

霍諾德徒手登頂101！可達鴨意外成最大贏家

女書記睡人夫淫片流出　元配超悍貼公告

更多

最夯影音

更多
霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面