生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節國道北返車潮最高1.6倍　高乘載時段一次看

▲▼春節高乘載管制。（圖／高公局提供）

▲春節高乘載管制。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

春節9天連假將至，交通量最高上看1.6倍，高公局祭出高乘載措施分流，其中國1、國3北向將於初三、初四實施，國5北向初二至初五也將實施高乘載管制。

春節自2月14日至22日有9天連假，高速公路局預估北返車流將集中於初三至初四，北向交通量將達72至78百萬延車公里，約為平日之1.6倍；另國5北向交通量則於初二至初五較高，並於初五達到最高量。為有效分散國道車流，國1、國3北向將於初三、初四實施高乘載管制，國5北向高乘載管制則於初二至初五實施。

其中國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南等各交流道之北向入口，自2月19日初三至2月20日初四每天下午1時至6時將實施高乘載管制；國5蘇澳至頭城各交流道之北向入口自2月18日初二至2月21日初五每天下午1時至6時，也將實施高乘載管制。

▲▼春節高乘載管制。（圖／高公局提供）

▲春節高乘載管制標誌。（圖／高公局提供）

此外，高公局規劃於交流道附近重要路口與匝道入口前設置相關標誌。重要路口之高乘載預告標誌採圖形化設計，以綠底白字標示管制路線及方向，紅底白字標示管制車種及人數，並以白底黑字附牌標示管制日期與時段。設於匝道入口的標誌，因須作為執法依據，仍採用紅底白字的文字型禁制性告示牌。

高公局表示，因於高乘載管制實施之時段及路段，乘載3人以上之小型車或符合規定之車輛才可進入國道，用路人於接近管制區時提前搖下車窗，俾利警勤人員檢查以加速放行效率。

01/24 全台詐欺最新數據

快退伍！25歲替代役被丟包台64　4車輾過「爆頭變形」亡
霍諾德攻頂101後　開私人包廂「吃鼎泰豐」
快訊／民眾黨版軍購條例出爐　預算上限4000億、政院需赴立院
無尊、阿喜「難得合體」LuLu婚宴！他一看笑哭：我勒
25歲男遭多元計程車丟包　4車輾斃慘死
房仲大亨連親姊都坑殺！房子沒了遭騙890萬
台北40歲上班族中6.92億！被老闆「噹」轉念：我有頭獎可以

霍諾德到了！1小時31分攻頂！　台北101頂端興奮自拍：風好大

春節連假國道交通高乘載高公局

