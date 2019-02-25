影／打太鼓達人、客製錯誤筆記本！ 南山高中5人滿級分全靠「回家不讀書」

記者許展溢／台北報導

學測今（25日）放榜，今年從過去5科必考，改成5科選考，新北市南山中學這次5科拿下75滿級分有5人、4科60滿級分7人，文武雙全的學生們開心和《ETtoday新聞雲》記者分享平時讀書要「掌握生活的節奏」，也就是休閒娛樂、功課並重，「不要被讀書追著跑」，更以自己獨創方式客製「錯誤筆記本」寫下高分。

▲新北市南山中學今年5科拿下75滿級分有5人。（圖／記者許展溢攝）

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已獲國外2所大學錄取的楊彬曾參加新北市英文作文、演講及辯論，也拿下地科能力競賽新北第一，及多次在國內外的模擬聯合國會場中獲獎，同時擔任新北市模擬聯合國會議高中組主席。

文武雙全的楊彬是足球社社長，他認為每星期有固定運動習慣很重要，適時讓自己和課業處於「分離狀態」，才有足夠休息時間把事情做好，高一開始每天會花上1小時讀學校外的課本，上課不抄筆記，但會將做寫錯的題目為自己客製成「錯誤筆記本」，長期下來達100多頁，考試前就靠這一本。多益考滿分的楊彬，練英文方式不僅看大多數人認為較自由、夢想派的CNN，還會看保守派的福斯新聞，他說這樣才能比較兩邊用字有多不一樣，學到更多。

▲楊彬（左）會將寫錯的題目客製成錯誤筆記本。徐有齊（右）透露在固定時間都會和同學玩太鼓達人舒壓。（圖／記者許展溢攝）

對物理學很有熱情的徐有齊也是位鋼琴好手，會先看自己能力決定目標，一步步做到穩，再往上爬。徐有齊說，懂的「掌握生活節奏」很重要，不要都只是被讀書追著跑，為休閒和課業妥善的分配時間，做事不能突然狂衝，只要按照該習慣持續下去就能有好成績，並透露自己每星期固定會和同學自習後去玩街機音樂遊戲「太鼓達人」放鬆。

這次成為學校女狀元的吳中薇開心自信的說，下課回家都不會再碰書本，未來想要站上手術台，成為一位外科醫師，興趣是打10米氣空氣手槍、追動漫，從國小五年級開始寫新詩、小說，得過比賽第一名，未來仍會繼續創作。

▲楊彬參加過多次英文作文、演講和辯論比賽。（圖／記者許展溢攝）

另外，謝宇倫則採穩扎穩打方式，平時準備功夫做足，這樣到高三的關鍵時刻才不用這麼辛苦，他強調「規律作息」相對重要， 每週固定去操場跑步、打羽球，未來要往藥學領域發展。而薛韋霖則說，回家同樣不再讀書，會寫每月讀書計畫，規定自己要完成幾本閱讀，最喜歡的是打電動、線上遊戲，目標是往資工領域和自己的興趣結合。