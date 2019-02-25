　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

跟星巴克放一起！他到卡達超商開冰箱感動哭　「外國人愛伯朗咖啡」是真的

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友在卡達看到伯朗和星巴克被放在同個冰箱，相當感動。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／綜合報導

台灣人愛手搖飲，遊客來台也必買一杯珍奶嘗鮮，但不只手搖飲熱賣，超商有些飲料也很受歡迎，而且要買的時候也很方便，像是鋁箔包奶茶、鐵罐咖啡等等。一名網友發文爆卦，說伯朗咖啡在國外相當有人氣，甚至是約旦、賽普勒斯第一品牌。話題馬上吸引熱論，「這牌子我從小喝到大」、「便宜好喝，老外愛」。

伯朗咖啡（英語：Mr. Brown Coffee）是台灣罐裝咖啡的品牌之一，為金車公司旗下品牌、在1982年創立。一名網友在PTT的Gossiping板上爆卦「伯朗咖啡成約旦罐裝品牌第一」，文中表示，伯朗咖啡在捷克加油站市占率過半，伯朗也在約旦、賽普勒斯成為第一品牌，甚至進入伊拉克。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT.）

▲網友貼出伯朗咖啡在國外上架的照片。（圖／翻攝自PTT）

看到貼文後，網友紛紛熱議，「這牌子我從小喝到大，很本土的牌子竟然紅到東歐去」、「在台灣被嫌到不行，在國外賣到缺貨」、「我馬上下樓買2罐來喝，用行動支持」。有網友還貼出自己在國外看到伯朗咖啡的照片，「在國外看到台灣品牌，內心有一股說不出的感動！」

有人則是留言解釋，「因為便宜，只是要提神的老外很愛」、「加拿大也有^_^畢竟便宜方便」、「義大利也有，台灣咖啡還不錯啦，真的」、「美國和歐洲都買得到，因為便宜，口味又蠻多的」、「客戶公司那邊販賣機，每次都只有伯朗都被賣完」；而伯朗咖啡在知名電商「Amazon」的評價其實也不錯，缺點則是「太小罐」。

還有網友在PTT回文，透露自己的真實經歷，他說自己之前到卡達出差，中午口渴、愛睏，就到超商買咖啡喝，「走到冰箱前，看到伯朗咖啡真的有嚇一跳，遠在中東的沙漠地區居然可以看到在台灣從小喝到大的飲料……」；而且伯朗咖啡放的位置很顯眼，「就跟星巴克同一個冰箱，不是被擺在連看都看不到的地方，當下確實是有點感動」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
夜衝碧潭！吊橋「紅高跟鞋女」喀喀喀逼近　10人發燒一周還車禍
《還願》最驚恐場景！「紙紮人」還原主角日常　下一幕更毛
奧斯卡即時名單／《幸福綠皮書》奪最大獎最佳影片
惡房東掰！「住宅轉租新制」6/1上路　電費、押金上限全改了
奧斯卡即時名單／《真寵》奧莉薇雅柯爾曼奪影后
不斷更新／奧斯卡即時得獎名單

關鍵字：飲料,罐裝,咖啡,伯朗,PTT

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

《還願》最驚恐場景！「紙紮人」還原主角日常　下一幕更毛…萬人嚇哭

牛排「麵換雙蛋」　送餐妹對男友爸朋友說一句話全場大笑：我根本黑掉

影／《還願》「慈孤觀音」邪門瘋傳　網警告：已經招來不善的東西...

影／逛好市多驚瞥「斷貨神物」！她秒入手2盒囤貨　網哭了：終於等到它

扛4000元蔬菜「台北→台南」！66歲母遭媳婦嗆：全身細菌噁爛　兒冷眼沉默

白沙屯媽祖神轎狂搖「衝入濁水溪」　腳印奇蹟浮起！原因有玄機

40年首見！無天窗Swift誤闖1.7米窄巷　門貼牆車主「密室脫逃」

楊文科拜訪管中閔　「國際AI智慧園區」爭取設立台大附中

228連假台灣燈會估塞4百萬人！「這3天」人潮爆炸　台鐵新加班車出爐

4人5科滿級分　中一中強調尊重：徵詢學測優異學生接受採訪

病父昏迷37天！女兒挺7月肚求救　白沙屯媽祖回頭摸手「別哭我在」

「56不能亡」轟炸小巨蛋 　《傳說》開場粉絲嗨到爆

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃：不玩了OQ

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

Selina最厭世的大挑戰　氣pupu：沒看過女明星發脾氣？

長期胃酸逆流不要瘋狂吃藥！　理科先生：先改變生活型態

孫安佐公主抱19歲Q妹超Man！　調皮用「二頭肌訓練」上下舉起

袁詠儀出送命題「不年輕了」　張智霖回答完全是高手！

太甜！張嘉倪打籃球狂撒嬌　老公把她背上肩教投籃>///

公園看肖年人跳舞「舞魂上身」　阿伯偷瞄現學現賣還加碼頭轉

楊文科拜訪管中閔　「國際AI智慧園區」爭取設立台大附中

228連假台灣燈會估塞4百萬人！「這3天」人潮爆炸　台鐵新加班車出爐

4人5科滿級分　中一中強調尊重：徵詢學測優異學生接受採訪

跟星巴克放一起！他到卡達超商開冰箱感動哭　「外國人愛伯朗咖啡」是真的

「累犯一律加重罰」違憲挨轟　法務部：酒駕累犯當然可以加重

夜衝碧潭！吊橋「紅高跟鞋女」喀喀喀快步靠近　10少年嚇跑發燒一周還車禍

沒用過洗衣球！她「直接口X」...慘劇發生　網笑炸：口齒留香

事業運超旺！「這個生肖」付出三分得到七分

拿傘必做這件事！他買吃的「一個動作」超方便　1.2萬人共鳴：我也會！

隔12年學測國文作文再度有考生滿分　英文作文19人滿分創5年新高

上班用香學問大！迷迭香提振精神、手腕千萬不要噴

世籃資格賽／俄羅斯生死戰險勝芬蘭　末節33分逆轉晉級

HONDA砸40億「為導入新車」準備！經濟衰退下修2019年目標

姜正浩睽違2年熱身賽轟雙響砲　自評狀態更勝以往

菜市場撿到汪！女飼主細心照顧　糖尿病「嘟嘟」成15歲長壽狗

楊文科拜訪管中閔　「國際AI智慧園區」爭取設立台大附中

韓國瑜25日早餐會臨時喊卡！　大馬議員：沒有敲定這行程

228連假台灣燈會估塞4百萬人！「這3天」人潮爆炸　台鐵新加班車出爐

4人5科滿級分　中一中強調尊重：徵詢學測優異學生接受採訪

李晶晶「說這句話」　理科太太聽完怒了：我現在拳頭很硬！

生活熱門新聞

《還願》慈孤觀音引議　網：已招..

好市多驚瞥「斷貨神物」！網哭：..

國小作業難倒家長　一條線神破解

住宅轉租新制6/1上路　電費、..

66歲母扛蔬菜台北→台南！遭媳..

《還願》最驚恐場景！網QQ：毛..

登百岳被跟！領隊嚇見急拉人下山

阿嬤抽屜翻出獠牙暗器！內行：超..

淘寶買負離子吹風機！她興奮開箱..

學測各科5標成績一覽表看這邊

土水師傅鞋髒不敢進超商！龍井小..

1人1桶杜老爺！喜宴驚見超豪華..

《還願》恐懼蔓延！網點名「日月..

麵換雙蛋！送餐妹對男友爸朋友說..

更多熱門

相關新聞

甜美女駕駛「神級安全氣囊」超犯規

許多男生對大奶妹難以抵抗，看到渾圓飽滿的「胸器」，便燃起征服慾望。一名網友昨日在PTT分享照片，只見女駕駛露出迷人甜笑，不過往下一瞥更震撼，她胸前巨大的「安全氣囊」瞬間拉走大票鄉民目光。

高中畢旅5100元　他傻眼嫌貴

打敗厭世氣！8家咖啡優惠懶人包

補班日辛苦了！超商+超市「咖啡買1送1」大整理

乩童起乩原來有SOP！中邪打就對了

讀者迴響

發燒話題

奧斯卡 好樂迪 錢櫃 鱷魚先生 鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 元宵節

熱門新聞

《還願》慈孤觀音引議　網：已招來不善

他借3600擺攤　8天狂吸7.8萬

好市多驚瞥「斷貨神物」！網哭：終於等到

打壓韓國瑜？晚宴等不到吉隆坡市長

孫安佐新對象超萌真面目曝光：她是我的菜

國小作業難倒家長　一條線神破解

住宅轉租新制6/1上路　電費、押金上限全改

66歲母扛蔬菜台北→台南！遭媳婦嗆噁爛

是真的！金鍾國甜喊宋智孝：老婆～

「肥胖部位圖」驚曝光！少吃2樣瘦全身

不是情慾！伴侶有10跡象＝真的愛你

公婆用手狂彈兒子小GG！婆婆「恐怖回答」讓她崩潰

17歲少年借400萬名車　撞護欄四輪朝天嚇呆

27歲女6年狂墮胎17次　子宮剩一層紙薄

未婚小媽溺殺嬰　鄰嘆：可以給我養

更多

最夯影音

更多

病父昏迷37天！女兒挺7月肚求救　白沙屯媽祖回頭摸手「別哭我在」

「56不能亡」轟炸小巨蛋 　《傳說》開場粉絲嗨到爆

主人玩耍中暗算+毛巾誘惑學游泳　小水獺腳滑落水嚇逃：不玩了OQ

新北屁孩載妹「殺人式超車」　Gogoro車主被擊落呆看離去背影

Selina最厭世的大挑戰　氣pupu：沒看過女明星發脾氣？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面