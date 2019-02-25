跟星巴克放一起！他到卡達超商開冰箱感動哭　「外國人愛伯朗咖啡」是真的

▲網友在卡達看到伯朗和星巴克被放在同個冰箱，相當感動。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／綜合報導

台灣人愛手搖飲，遊客來台也必買一杯珍奶嘗鮮，但不只手搖飲熱賣，超商有些飲料也很受歡迎，而且要買的時候也很方便，像是鋁箔包奶茶、鐵罐咖啡等等。一名網友發文爆卦，說伯朗咖啡在國外相當有人氣，甚至是約旦、賽普勒斯第一品牌。話題馬上吸引熱論，「這牌子我從小喝到大」、「便宜好喝，老外愛」。

伯朗咖啡（英語：Mr. Brown Coffee）是台灣罐裝咖啡的品牌之一，為金車公司旗下品牌、在1982年創立。一名網友在PTT的Gossiping板上爆卦「伯朗咖啡成約旦罐裝品牌第一」，文中表示，伯朗咖啡在捷克加油站市占率過半，伯朗也在約旦、賽普勒斯成為第一品牌，甚至進入伊拉克。

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▲網友貼出伯朗咖啡在國外上架的照片。（圖／翻攝自PTT）

看到貼文後，網友紛紛熱議，「這牌子我從小喝到大，很本土的牌子竟然紅到東歐去」、「在台灣被嫌到不行，在國外賣到缺貨」、「我馬上下樓買2罐來喝，用行動支持」。有網友還貼出自己在國外看到伯朗咖啡的照片，「在國外看到台灣品牌，內心有一股說不出的感動！」

有人則是留言解釋，「因為便宜，只是要提神的老外很愛」、「加拿大也有^_^畢竟便宜方便」、「義大利也有，台灣咖啡還不錯啦，真的」、「美國和歐洲都買得到，因為便宜，口味又蠻多的」、「客戶公司那邊販賣機，每次都只有伯朗都被賣完」；而伯朗咖啡在知名電商「Amazon」的評價其實也不錯，缺點則是「太小罐」。

還有網友在PTT回文，透露自己的真實經歷，他說自己之前到卡達出差，中午口渴、愛睏，就到超商買咖啡喝，「走到冰箱前，看到伯朗咖啡真的有嚇一跳，遠在中東的沙漠地區居然可以看到在台灣從小喝到大的飲料……」；而且伯朗咖啡放的位置很顯眼，「就跟星巴克同一個冰箱，不是被擺在連看都看不到的地方，當下確實是有點感動」。

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