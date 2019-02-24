228連續假期塞車苦　大溪警規劃交通疏導措施

▲228連續假期免塞車苦，大溪警分局規劃交通疏導措施。（圖／大溪警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

228連假即將到來，桃園在假日期間，最易塞車地區的大溪警分局24日指出，該局在228連假期間，特別列出轄內易壅塞路段供民眾參考，提供建議替代道路，以期提早因應，同時，警方也將派員於各瓶頸或易壅塞路段加強疏導，呼籲民眾務必配合執勤員警之疏導作為，以維交通秩序與順暢。

大溪警分局指出，今年228連續假期自2月28日至3月3日止計有4天，桃園市大溪區及復興區風光明媚，其中大溪區亦為十大觀光小鎮為熱門觀光景點之一，每逢連續假期總是車水馬龍遊客絡繹不絕吸引大量遊客前往，造成連續假期人潮及車潮大量湧入。

▲▼228連續假期免塞車苦，大溪警分局規劃交通疏導措施。（圖／大溪警分局提供）

大溪警分局為了讓前來大溪、復興遊客避免塞車之苦，提供遊客以「交通順暢」為目標的交通疏導作為；也特別列出轄內連續假期易壅塞路段供民眾參考，提供建議替代道路，以期提早因應，同時，警方也將派員於各瓶頸或易壅塞路段加強疏導，呼籲民眾務必配合執勤員警之疏導作為，以維交通秩序與順暢。

一、國道3號大溪交流道南下匝道管制時段 ：2019年2月28日7至12時，實施高乘載管制。

二、易雍塞路段：

1、國道3號大溪交流道；2、介壽、員林路圓環；3、武嶺橋西端；4、五岔路口；5、桃59-1線、台4線；6、兩蔣文化園區；7、百吉隧道東端；8台7線14.5K商圈。

三、復興區台7線建議替代道路：

1、往新竹方向遊客建議改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮。

2、往台北方向遊客建議改由台7乙線往新北市三峽區。

3、往桃園方向遊客建議改由桃63線及慈恩路接環湖公路往桃園市龍潭區。

四、大溪市區建議替代道路：

1、往台北方向遊客建議改由大溪區中華路或文化路接信義路，往新北市三峽區。

2、往桃園、台北方向遊客建議使用中庄便道往大鶯路接桃56線往八德、桃園或直行往新北市鶯歌區。

五、大溪老街老城區停車車位有限，建議民眾可將車輛停放月眉停車場或橋頭停車場步行至大溪老街享受漫遊樂趣 ；大型遊覽車請停放橋頭停車場。