1歲兒不配合戒母乳哭鬧　年輕媽大怒竟把他打到遲緩

▲男童不戒母乳，被媽媽拿棍棒和皮帶痛毆。（圖／示意圖／CFP）

地方中心／高雄報導

一名女子小美（化名）與男友同住在前鎮區租屋，而她也負責照顧1歲兒子的日常生活起居，但後來因工作關係無法親自哺乳，希望孩子可以食用牛奶等其他替代食物，但因孩子不吃不喝並有哭鬧情形，盛怒之下，竟徒手毆打頭部及臉部多下，還拿棍棒或皮帶持續毆打身體及四肢，事後孩子被診斷出發展遲緩。案經上訴後，高雄高分院考量考量小美犯後已坦承犯行，是因管教問題且年輕而情緒控制能力不佳，一時衝動犯案，改依傷害罪判3年6個月，可上訴。

依判決書提到，小美後來將兒子帶回娘家，請母親代為照顧，但母親發覺孩子全身瘀青且有嘔吐現象，趕緊帶至醫院就診，隨即2次轉診至其他醫院的小兒科加護病房就診。

而小美在警詢、偵查、原審及高分院審理時均坦承，因工作關係無法親自哺乳，兒子有不配合食用替代食品並有哭鬧情形，在盛怒之下，以徒手或以棍棒、皮帶等物接續毆打身體各處。

小美一審被判5年半，她不服提出上訴。高雄高分院認為，審酌小美身為母親，負責照顧孩子日常生活，本應盡心盡力呵護照顧，竟僅因他不配合戒除母乳且有哭鬧情形，恣意徒手或以棍棒、皮帶接續毆打身體各處，造成略為發展遲緩之傷害，且孩子案發時僅為1 歲3 個月大，完全無自我保護及防衛能力，幼小心靈所感受的恐懼，實在令人無法想像及忍受，但考量她犯後已坦承犯行，因一時衝動做出暴力行為，量處有期徒刑3 年6 月。

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