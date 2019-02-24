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社會 社會焦點 保障人權

淹死「出生5天嬰」棄屍家門草叢…2月後變白骨　21歲媽：怕未婚生子曝光

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▲警方在草叢中起出包裹男嬰的塑膠袋。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲警方在草叢中起出包裹男嬰的塑膠袋。（圖／記者黃孟珍翻攝）

社會中心／綜合報導

苗栗21歲劉姓未婚媽媽2018年底生下男嬰後，疑似對父母隱瞞情況，沒有報戶口也未帶男嬰去打疫苗。2個月後，經戶政事務所通報，檢警上門查看才發現，原來劉女兒子出生5天後就已經死亡，且遺體被棄置在家門口的草叢中。經調查，警方研判劉女涉及殺人罪嫌重大，目前正在進一步偵辦。

警方於23日中午在劉女家門口路旁的變電箱後方草叢找到男嬰遺體，打開紅色塑膠袋後，看見男嬰被包裹在毛毯裡，遺體早已經佈滿蛆蟲，全身僅剩腳掌較完整，其餘部位幾乎都因為腐爛而見骨。苗栗地檢署檢察官劉偉誠率同法醫相驗男嬰遺體、指揮偵辦團隊查扣相關證物並訊問劉女。

淹死「出生5天嬰」棄屍家門草叢…2月後變白骨　21歲媽：怕未婚生子曝光。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲警方在草叢中起出包裹男嬰的塑膠袋。（圖／記者黃孟珍翻攝）

劉女辯稱，在2018年12月15日生下男嬰，於21日出院後抱回男嬰，卻在回家5天後替男嬰洗澡時，不慎失手將他溺死，因為害怕未婚生子被爸媽知道，才把男嬰棄屍在家門外路口的變電箱後方草叢。她不斷向警方強調「沒有害死小孩」，因為在懷孕沒多久後就和男友分手，不敢讓爸媽知道，因此一直到生產、孩子死了，不知道該怎麼辦的情況下才選擇將孩子棄屍草叢。

不過，經檢警深入調查，判斷案情與劉女說法有出入，認為劉女涉犯刑法第271條第1項殺人罪嫌疑重大，檢方已向地方法院聲請羈押，院方裁准羈押禁見，全案進一步偵辦中。

淹死「出生5天嬰」棄屍家門草叢…2月後變白骨　21歲媽：怕未婚生子曝光。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲棄屍地點就在劉女家路口。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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關鍵字：苗栗,男嬰,棄屍

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