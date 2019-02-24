市長任內首度出訪星馬　韓國瑜：不要小看我！土包子也有西裝

▲韓國瑜市長任內首度出訪星馬 。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／桃園報導

高雄市長韓國瑜任內首度出訪星馬，他在桃園機場接受訪問，指這次出訪總共有四個目的以外，還特別強調行程保密到家就是不希望提前「見光死」，不過就在媒體詢問韓國瑜刻意穿上西裝，韓國瑜說：「不要小看我，老以為我是土包子，我也是有西裝的」。

韓國瑜強調這次出訪星馬總共有四個目的，第一是在城市的交流、第二農產品跟漁產品找通路跟訂單，第三個是情感的互動，第四個就是高雄的介紹，把2019年高雄新的型態、新的出發跟朝氣，這是韓國瑜認為的四個出訪目的。

▲韓國瑜市長任內首度出訪星馬 。（圖／記者洪正達攝）

這次出訪妻子李佳芬也因為擔心韓國瑜的身體，所以自掏腰包陪同一起出訪，不過媒體也詢問這次出訪行程幾乎是保密到家，是否害怕「見光死」，韓國瑜回應說：「對，當地有一些可能有些政府部門身份，盡量低調保密，關鍵是要尊重對方，這種低調的方式，一樣達到交流的目的，彼此減少不必要的困擾」。

媒體也特別注意到韓國瑜的服裝穿了西裝，韓國瑜表示自己本來就是天生麗質，平常是不穿西裝而已，「不要小看我是土包子，我也還有西裝」，穿西裝是因為代表高雄，該注意的場合也是要注意。

▲韓國瑜市長任內首度出訪星馬 。（圖／記者洪正達攝）

目前韓國瑜下午預計公開行程將會跟拿督斯里蔡寶鏹見面，同時也擔任高雄市農會跟新加坡的貿易商以及商會簽訂MOU的見證人，預計時間會有1小時，而《ETtoday新聞雲》也特別派高雄記者洪正達隨行採訪，屆時會把韓國瑜出訪行程完整報導。