租出去2個月「男客上吊」變凶宅！女房東崩潰求償200萬

▲房客入住2個月上吊，女房東求償200萬元。（圖／記者謝盛帆攝／非文中租屋處）

社會中心／綜合報導

新北市一名劉姓女房東去年1月將屋子租給郭姓男房客，結果郭男才住短短3個月不到，就在租屋處上吊自殺。女房東不滿房子變成凶宅跌價，短時間又租不出去，向郭男法定繼承人求償200萬元。新北地院審理後，認為郭男自殺時無法理性思考後續帶來的利弊與影響，難認故意侵害房東財產利益，23日判決劉女敗訴。

根據《自由時報》報導，郭男去年1月租屋後，同年3月就在屋內上吊自殺。事後，劉女認為郭男害房子變凶宅，市值一下減損200萬元，短時間也租不出去，因此提起民事訴訟。

劉女出庭時主張，郭男舉動是故意以背於善良風俗方法加損害於他人，同時也違反租約規定，未妥善注意並使用房屋，因此要求郭男繼承人賠償200萬元。但郭男繼承人經傳喚未出庭，也沒透過書面作任何聲明或回應。

法官認為，一般人大多對自殺者抱持同情和遺憾，很少譴責此舉「違反道德」，所以是不是「背於善良風俗」仍有很大疑義。

法官指出，郭男自殺並非是為了讓租屋處成為凶宅，而且租約中的租賃物保管是著重在實質是否受損，如今郭男自殺並未造成房屋實質損害，因此駁回劉女聲請，全案仍可上訴。

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