蘇花路廊228連假　時段管制21噸以上大貨車定案

▲公路總局4區養工處23日宣布，為緩解228連續假期蘇花改與蘇花公路等蘇花路廊龐大的交通疏運量，會有時段管制21噸以上大貨車通行。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

公路總局第四區養護工程處23日宣布宣布，為緩解蘇花路廊在228連續假期間龐大的交通疏運量，2月28日（星期4）至3月3日（星期日），在蘇花改與蘇花公路等蘇花路廊，會有時段管制21噸以上大貨車通行。

公路總局4區養工處表示，蘇花路廊2019年228連假交通尖峰時段南下車流將出現在連假第1天，北上尖峰車流將出現於連假第3天，為避免大量車流同時湧入蘇花路廊，因此，實施交通管制。

這項管制措施與時段是，2月28日上午5時至下午5時、3月1日至3月2日上午9時至下午5時，雙向禁止21公噸以上大貨車通行蘇花路廊；3月3日下午1時至下午5時，雙向禁止21公噸以上大貨車通行。希望藉由時段性管制方式，紓解尖峰時段車流。

公路總局4區養工處感謝大貨車業者配合，並提醒用路人，出發前請做好車輛安全檢查，行車前請先至該處網站參閱「台9線蘇花公路蘇澳─東澳段通車宣導」，瞭解相關行車安全須知及各種行車管制規定，及多利用公路總局省道即時路況系統並隨時注意收聽廣播訊息。