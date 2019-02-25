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228連假海運擠爆22萬人！航港局曝安全管理抽查進度、防豬瘟措施

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▲▼ 108年228紀念日連假將至航港局加強客輪航行安全及豬瘟防疫措施。（圖／交通部航港局提供）

▲228紀念日連續假期海運疏運共計6天，交通部航港局預計提供22萬556人次之運能。（圖／交通部航港局提供）

記者曹悅華／台北報導

228紀念日連續假期海運疏運共計6天，台灣本島與離島間8條航線及金馬小三通4條航線預計開航937航次，可提供22萬556人次之運能。交通部航港局為因應連假運輸需求，已針對疏運客輪進行安全全面檢查，維護旅運安全；同時強化非洲豬瘟防疫措施，積極防治疫情；疏運期間亦將協調業者加派航班疏運旅客。

航港局表示，本次疏運期程為2月27日至3月4日，為強化載客船舶航行安全管理，已完成固定航線載客船舶及海運客運場站的抽查，所有缺失均已於連假前複查完成，民眾可透過手機掃描海運場站及船舶上張貼的「載客船舶重要資訊QR code」，或直接進入航港局全球資訊網查詢抽檢結果，如有安全問題亦可線上即時反應，打造全民共同監督環境。

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▲▼ 108年228紀念日連假將至航港局加強客輪航行安全及豬瘟防疫措施。（圖／交通部航港局提供）

▲為防堵豬瘟疫情，對於大陸籍船舶廚餘垃圾一律不入境。（圖／交通部航港局提供）

另為防堵非洲豬瘟疫情，航港局已協調各港口管理單位共同督導所轄業者，對於大陸籍船舶廚餘垃圾一律不入境，小三通港口部分，本國籍船舶廚餘送至指定集中桶後，送當地檢疫機關，船舶垃圾則由船方送港務處集中後，送交當地環保單位處理，並持續加強宣導，於兩岸售票處、入出境及乘船期間向旅客發放防疫文宣，及船上廣播防疫相關規定及罰則，以避免旅客因違規攜帶肉類食品入境遭處罰鍰。

針對天氣可能影響客輪航行的問題，航港局已要求業者，若遇不可抗力因素致載客船舶無法航行時，於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布。

另外，航港局也將視海象及天候狀況適時啟動海空聯繫機制，請民航局協調加派班機疏運旅客。航港局提供緊急服務電話：北部航務中心(02)89783530、南部航務中心(07)2620762、中部航務中心0972-762615、東部航務中心0972-762926或0972-762923。民眾可至航港局資訊網點選「為民服務」選項，於「航班表」項下查詢海運航班資訊，使民眾預先安排228連假期間返鄉及出遊行程。

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關鍵字：228連假,航港局,海運,小三通,豬瘟

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