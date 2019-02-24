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大數據分析228連假「民眾用路特性」　避開塞車好走時段曝光

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▲▼ 高速公路,塞車,國道,交流道。（圖／記pakutaso）

▲高公局分析228連假民眾用路特性，連假首2日以南向車流為主，連假第3日北向交通量最大。（圖／pakutaso）

記者賴文萱／台北報導

高公局透過ETC大數據分析歷年228連假民眾用路特性，這次連假首2日（即2/28至3/1）均以南向車流為主，並以連假首日（2/28）南向交通量最大，假期末2日（即3/2至3/3）則以北返為主，並以連假第3日（3/2）下午北向交通量最大。

民眾假期間南向或北向可避開國道塞車且較為好走之時段如下：

請繼續往下閱讀...

1.南向旅遊或返鄉之用路人，若符合高乘載規定3人以上之車輛，可利用連假首日(2/28)上午HOV時段，乘載1~2人之車輛建議於連假首日(2/28)下午或第2日(3/1)下午時段出發，避免車流過度集中造成國道長時段壅塞。

2.北向返回工作崗位之用路人，可作好休息利用連假收假日(3/3)上午5-10時免收費之離峰時段，省時又省錢。

▲▼228連假國道交通疏運措施。（圖／高公局提供）

▲228連假國道交通疏運措施。（圖／高公局提供）

228假期間針對高速公路尖峰時段與路段，高公局已規劃4條長途及7條短途地區不上國道之替代道路。長途部分，建議民眾多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1、國3，轉換道路更好走，避免塞在車陣中；短途部分，建議高速公路易壅塞地區之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

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