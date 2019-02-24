少女感情糾紛夜店約談判　20歲男子助陣遭西瓜刀砍傷

▲信義區夜店前傳出少年遭砍，警方將相關涉案人等帶回派出所訊問。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／台北報導

台北市信義區微風南山與某知名夜店前的巷口，23日晚間9時許傳出有青少年持西瓜刀砍人，警方獲報後，派遣多名員警前往現場支援。員警發現一名20歲的薛男遭人砍傷，援請救護車將他送往台北大學附設醫院急救。事後警方也在現場帶回多名少年及少女了解案情，但由於持刀砍人的少年逃離現場，警方目前正在追緝中。

警方將帶回的青少年分別訊問製作筆錄後發現，其中1名少女懷疑男友遭另1名少女勾引，雙方在信義區夜店前相約談判，各自找來多名男女友人助陣。談沒兩句雙方便起了口角，在其中一方的助陣的薛男，衝上前抓著對方少年的衣領叫罵，少年友人見狀，以為苗頭不對要開打，便抽出預藏的西瓜刀上前揮砍。

揪人衣領的薛男沒料到對方有夾帶刀械，雙手遭到砍傷後，痛得哇哇大叫，一群人也因為少年揮刀而四處逃竄，砍人的少年隨後將西瓜刀棄置在地上，被警方帶回派出所採證，店家及民眾見狀協助報警。

警方獲報後，立即派遣多名線上警力到場，員警先將受傷的薛男送醫治療，所幸少年雙臂的5公分刀傷不深，經治療後並無大礙，其餘員警也將在場助陣的少年少女，通通帶回派出所訊問。

警方調查，薛男一方共有10多人到場助陣，警方將其中3名少女帶回派出所訊問，其餘少年及少女則站在派出所門口不願離去，最後遭警方驅離，才悻悻然分別搭乘計程車離去。砍人的一方則有9人到場，由於當時持刀砍人的少年及另一名少年已經逃離現場，其餘同伴並不清楚他們的行蹤，警方目前正積極調閱周邊監視器畫面追緝中。

警方表示，這群青少年多數是未成年學生，目前已通知涉案少年及少女的家長到派出所，待砍人的少年到案後，警方將依傷害罪嫌及少年事件處理法將相關涉案人等移送法辦。

▲▼遭砍青少年的友人在派出所前不願離開，遭警方驅離。（圖／記者趙永博攝）



▲員警到案發現場附近店家，調閱附近監視器影像。（圖／記者趙永博攝）

▲警方在現場查獲一把疑似作案用的西瓜刀。（圖／記者趙永博翻攝）