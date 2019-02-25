228連假何處去　故宮南院花事閑情滿滿花海等著你

▲▼故宮228連假推出「花事‧閑情─品味花器與生活」特展。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



228連假即將到來，故宮南院北側園區花海也進入盛開期，故宮南院更將在此次連假邀胖卡車，提供美食及樂團演出，只要民眾消費打卡皆有獎品，館內還有兒創姐姐說三國故事，歡迎民眾賞花，享受美好假期，另外舉行趣味攝影比賽，連假期間於北側藝文廣場活動現場，可免費借「犧尊版跳跳馬」一起與花海同框，詳情洽https://goo.gl/JVutNo 查詢。

故宮南院表示，搭配「花事‧閑情─品味花器與生活」特展，園區北側藝文廣場佈置2.6公頃花海及巨型青花龍紋天球瓶藝術裝置，波斯菊、向日葵、薰衣草等爭豔，預計將開放到3月下旬。



為了方便民眾闔家共遊，四天連假每日上午10時半到下午5時半，規劃8家胖卡業者擺設美食市集，消費滿500元(不限同一攤)可兌換「赤壁圖野餐墊」，每日限量100份；下午3至5時，五八樂團爵士LIVE演出。



另外，館內兒童創意中心亞洲小書房「兒創姐姐說三國故事」，連續4天下午2時，將輪番搬演「草船借箭、望梅止渴、火燒連環船、趙子龍救主」等精彩內容，適合家長帶幼稚園至國小中低年級小朋友參加，聽故事、彩繪三國經典人物還送紀念品，每場40位，現場免費報名。



另上國立故宮博物院南部院區臉書粉絲頁分享活動訊息，並於活動現場出示手機，可兌換皇帝准奏國寶印或花舞扇，共1千份。相關活動內容可於開館時間撥打05-3620777客服專線洽詢。

