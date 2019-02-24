忘記付錢「泌尿科」藥袋證明生病　法官打臉：逾期了

▲陳姓男子被控偷店家包包，反覆多種版本宣稱是「忘記付錢」，還拿骨科、泌尿科藥袋想證明自己有病。（圖／資料照／示意用與案件無關）

記者楊佩琪／台北報導

台北市一陳姓男子日前到復興南路上，一家生活用品社說要買褲子、襪子，離開後，店員卻發現他偷了一個BMW側背包和水壺，總價值3600元，報警處理。不過陳男辯稱，因為家中被反鎖，心裡著急才忘記付錢，又拿出「骨科」、「泌尿科」的藥袋、收據等資料，想證明自己有病，卻被法官重重打臉，根本是2年前生的病，加上供詞反覆，和解沒誠意，判處拘役30天，得易科罰金。

2017年1月，陳男到台北市復興南路上一家生活用店。根據店員的說法，陳男要買褲子，需要店員幫忙看尺寸，當時陳男手上拿著店內販售的紫色包包，隨後陳男又到櫃檯前說要買襪子，但連看都沒看就突然往外走，店員發現其所騎乘的腳踏車上，有吊牌都還沒剪下的包包，之後調閱監視才發現陳男行竊，經過清查，店內還有一個水壺失竊，總損失3600元，報警處理。

警方逮到人時，陳男供稱，當時急著到另一個地方，所以忘記付錢。但到了地檢署時，又說忘記有沒有付錢，但他從沒買過3000多元的包包，不太可能買，更不可能偷。只是到了法院，陳男再度改口，強調自己因為家裡被反鎖，無法回家，心裡著急才會忘記付錢。

陳男另拿出醫院急診費用收據、保險資料和藥袋等，表示自己曾車禍好幾次，記憶力不佳，真的不是故意不付錢，更非預謀行竊，當時也沒有特意選店家，只是路過進入看看。

不過法官審視醫院收據等資料，發現上頭註記分別為「骨科」、「泌尿科」看診日期皆為2年前，又一藥袋上寫著「憂鬱症、夜尿」等字樣，但時間點也是2年前，根本與案件無關。

店家則表示，陳男犯後態度相當不佳，本來是看他可憐，想說算了，但陳男不僅沒道歉，說好要賠3600元也只拿了2600元，剩下1000元給得心不甘情不願。

法官認為，雖然陳男最後還是與店家和解，並簽下和解書，但陳男光是一個「忘記付錢」的原因，從警訊到法庭審理，就出現不同版本說法。雖說最後一版為家裡反鎖心急，本來就隨身帶著不少物品，為何不立刻返家，而是跑到店家內買東西，增加自己的負擔？與店員的言談舉止間也不見倉促，證詞不可採，裁定拘役30天。

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