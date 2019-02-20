賣家出清蕾絲小褲褲！PO照「拉到膝上」性感實穿　網呆：原味的概念？

▲原PO逛拍賣APP看傻眼。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／綜合報導

為了吸引消費者，許多賣家花招百出，就是想讓大家將眼光停留在自己的商品上。一名男網友日前在逛拍賣APP時卻看傻眼，「為什麼賣內褲！要穿這樣賣……」其他人看到照片都笑翻「可能臨時找不到女模特兒」、「再往上拉就露餡了」、「這樣賣才有商機（？）」、「因為卡在大腿啦」、「這樣比較性感」。

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》貼出照片，只見賣家要賣的商品名稱寫道「出清 性感蕾絲內褲（亮紅）」，還標明有3種顏色已售出，價格則是從300元到550元，顧客評價部分，雖然購買的只有1人，但評分高達5顆星。

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▲欸……賣個內褲有必要這樣嗎？（圖／翻攝自爆廢公社二館）

不過亮點都不在這些文字，而是賣家附上的圖實在是太驚人，只見賣家將內褲穿起，拉到膝蓋上方的位置，分別穿著3件不同的款式、在不同的地方拍照。像是穿深紫色蕾絲內褲時，賣家站在地上；穿酒紅色內褲時則坐在床上；穿少女粉色的內褲則坐在床邊；穿淺紫色內褲時坐在地上。

▲賣家啊！這是實穿照的概念嗎？（圖／翻攝自爆廢公社二館）

看到照片後，其他網友紛紛留言「讓你知道 這顏色顯白」、「讓你感受到她的性感」、「讓你瞧瞧這內褲脫一半長什麼樣子」、「『性感』蕾絲內褲。懂了嗎」、「看了不會想買哈哈！整個滅火了」。有人則是猜測「因為某種人喜歡人家穿過的啊」、「照片上的人搞不好是男性」；不過原PO也在留言處透露，他覺得賣家是女生，「因為她的賣場有其他照片看得出來！」

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