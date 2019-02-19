戒菸海賺6萬！他一招「無痛存錢鐵則」爽帶老婆出國　網試用驚：存上癮

▲他只拿出一半3萬元，就快把桌上塞滿了。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組陳怡伶／綜合報導

「現在久不抽，現在聞到菸味都會閃開了！」台中一名男網友為了小孩就下定決心戒菸，便把每天想要買菸的錢通通存進桶內，一想要買就存50元，長久累積下存了約6萬元，不僅換來健康的身體，還爽帶妻兒出國度假了。他把方法PO上網後，也釣出網友說，「存50元硬幣真的會上癮，存滿的豬都搬不動！」

該名男網友在臉書「爆廢公社」PO文說，想當初一包七星也才40元而已，但從小孩出生後就決定要戒菸，他想給孩子一個好環境，也能讓自己身體能更健康，「每天把要買菸的錢都拿來存就對了，想買菸就存50元，養成身上只要有50都拿來丟。」

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▲其他網友也曬出自家50元硬幣存錢筒。（圖／翻攝自爆廢公社）

從他附上的照片可看見，桌上已被滿滿地50元硬幣佔據，一共有20排、3列，光是桌面的錢就有3萬元，一旁的紅色桶子則是初估有近4000至5000元；不過從原PO在文末透露「桌上這裡大概不到一半」，戒菸存下的錢保守估計破6萬元。

多年戒菸下，不僅讓他身體更健康，還存下了所有的抽菸開銷，讓他下個月就能帶妻兒出國玩，CP值根本超高。他透露，其實錢沒存到也沒關係，只要有健康的身體就好，現在許久不抽，現在聞到煙味都會想閃開，「但這些存下的錢，也不夠小孩幼稚園一年註冊費＋學費，現在小孩花費真的夠恐怖......。」

▲網友笑說，存50元會上癮。（圖／翻攝自爆廢公社）

不過，由於市面上常傳出50元假幣流通，許多網友認為，「不要存50硬幣，因為很多假的」、「存50有風險= =可能會有假幣」；面對網友的告誡，他在留言區表示，拿去銀行換之前都有先檢視過，他也很怕引來警察伯伯的注視。

原PO超有毅力的戒菸存錢法，讓網友紛紛留言讚爆說，「肯為另一半想都是好男人」、「現在菸很貴，想抽就投100，會存更多，老婆更開心」、「超棒的！！晚一點拿這篇勵志文給我老公看」、「好棒真厲害，像我家的沒菸沒檳榔就活不下去」、「我老公都說戒菸很難、很痛苦」、「如果想抽菸就投50......我可能明天就能讓老婆出國了......」、「別人的老公都不會讓我失望！」。

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▼根本50元硬幣海XD。（圖／翻攝自爆廢公社）