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開學季床墊、枕頭買氣噴發　3C家電買起來最高送5千獎學金

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網購開學季（圖／業者提供）

▲網購業者瞄準開學季，鎖定外宿學生族，期望帶動3C、小家電買氣噴發。（圖／momo購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

迎接新學期，開學相關商品需求自2月起大幅崛起，網購業者根據熱銷商品數據觀察，許多外宿大學生紛紛添購生活用品，大型寢具躍升為最愛的開學商品，實用的烹調小家電週銷量也激增，像是床墊、快煮鍋蒸籠等躍升成近一個月熱搜關鍵字，並以小坪數適用、單人實惠性為選購考量。

生活市集觀察，在外宿生開學熱銷商品TOP5中，前3名皆為寢具，包含大型床墊和枕頭等品項，其中「單人」、「抗菌防螨」為共同的商品特性，熱銷冠軍的4D太空回彈加厚記憶床墊以及第3名的「防螨布套竹炭記憶床墊」，近3週銷量成長1.3～1.4倍，而熱銷榜第2名則是曾單週銷售超過2,000顆的「7星級飯店抗菌防蟎枕頭」，此也顯見因民眾消費習慣往線上發展，以及網購一鍵送到府、不必自行搬運的便利性，大型寢具商品買氣崛起成為網購新趨勢。

網購開學季（圖／業者提供）

▲熱銷冠軍的4D太空回彈加厚記憶床墊，以厚度10公分的單人床墊最受歡迎。特價1,859元。（圖／生活市集提供）

網購開學季（圖／業者提供）

▲7星級飯店抗菌防蟎枕頭最高曾單週銷售超過2,000顆。一組二入特價598元。（圖／生活市集提供）

另外，許多外宿大學生為節省開支也會在住處自行烹調餐點，生活市集指出，熱銷第4名的「歌林2L不銹鋼快煮壺」近一週平均銷量較前月同期成長2.1倍；第5名由「魔力家五段式快煮美食鍋」攻下，訴求一鍋就能變出蒸、煲、燉各種美味料理。

除了生活用品，在這波開學季中，東森購物網精選多款旗艦手機、筆電、行動電源等3C周邊，消費滿1,000元送100東森幣、滿15,000元送1,500東森幣，新會員滿2,000元加碼再送ENTER紓壓抱枕。另外，在「開學電器」活動專區中，特別挑選出必買外宿好物下殺優惠，鍋寶雙層防燙316不銹鋼快煮壺1.8L買一送一、歌林91公升單門電冰箱超值免6千有找、飛利浦座夾兩用LED護眼檯燈限時下殺1990元，讓學生買得划算又齊全。

momo購物網瞄準學生開學購買筆電需求，精選3C、家電下殺5折起，再加碼最高送5,000獎學金等優惠，而進一步觀察今年學生族購買筆電需求，以高規格、高效能筆電最受喜愛，像是Acer S40-10 14吋八代雙碟輕薄筆電，搭載第8代IntelRCoreTM處理器提供更完善的使用效能，並有長效的電池電力供應。隨著大專院校陸續開學，期望帶動3C買氣成長約6成。

網購開學季（圖／業者提供）

▲Acer S40-10 14吋八代雙碟輕薄筆電。（圖／momo購物網提供）

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關鍵字：開學,外宿,網購,寢具,小家電,小坪數,單人,東森購物,momo,生活市集

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