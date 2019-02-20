買電影票恍神！《戰鬥天使》強迫變身「戰鬥陀螺」　千人笑瘋：劇情是轉到吐

▲影城售票員工經常能聽到許多奇葩片名。（示意圖／記者張一中攝）

網搜小組／綜合報導

有些電影的名稱相當繞口，買票時一個沒看清楚就可能講錯，讓人當場鬧笑話。一名女網友日前想到影城看《艾莉塔：戰鬥天使》這部電影，但在買票時，稍微恍了一下神，回過神來才發現自己講出的片名歪到「想挖洞把自己埋起來」。其他人也紛紛笑噴「可見你多愛玩」、「幼幼台的廣告嗎」、「艾莉塔表示……」

《艾莉塔：戰鬥天使》是一部美國賽博龐克科幻動作片，劇情是根據日本漫畫家木城幸人創作的漫畫《銃夢》所改編的同名OVA；瓶價部分，在爛番茄上，根據7347名用戶投票，觀眾爆米花分數為93%，平均得分4.6／5。這名女網友日前就到電影院看這部電影，事後在臉書《爆廢公社公開版》貼出自己和影城員工的對話：

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店員：您好，請問看什麼電影？

原PO：嗯……我要《阿卡莉：戰鬥陀螺》2張

店員：蛤？

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▲原PO講錯片名，當場想挖洞鑽。（圖／翻攝自爆廢公社）

因為原PO不僅把人名講錯，將「艾莉塔」講成線上遊戲《英雄聯盟》的刺客角色「阿卡莉」，還把主角重要的「戰鬥天使」身分硬生生地換成「戰鬥陀螺」，讓一旁的人當場笑到翻掉地糾正她，售票員工也憋著笑賣票給她，讓原PO尷尬直呼「那時候我真的想挖洞把自己埋起來……」

看到貼文後，其他人也笑噴「你今天旋轉了沒」、「艾莉塔表示：我沒玩戰鬥陀螺耶」、「這是阿卡莉的新大招嗎？哈哈哈」、「戰鬥天使錯了嗎」、「劇情就是戰鬥陀螺轉到吐了，這樣算劇情暴雷嗎」、「說出口的瞬間，你的朋友已經先回家了」、「轉起來～」

▲許多人都曾講錯電影片名。（示意圖／記者屠惠剛攝）

也有網友分享自己的經驗，說原PO已經算還好了，「妳那還好好不，我上次跟我女朋友去看電影，她很喜歡狗狗所以想看那部《為了與妳相聚》，但我買票的時候我忘了片名，我就跟售票員說『我要那部有狗的電影2張』，結果變成機器戰犬2張……」、「之前把驚濤布局唸成驚濤駭浪的我」、「很久很久以前有部3D食人魚 我跟店員說要3D美人魚」。

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