女友房驚見「多腳肉蟲」！苗栗哥一看嚇傻　女網超有感：內雙必懂這苦

網搜小組／綜合報導

母湯啦！苗栗一名男網友某次去女友家時，原本還很開心，但瞄見化妝台上那一隻「多腳肉蟲」後瞬間嚇傻，近看才發現不是蟲，一問女友下才知道原來那是雙眼皮貼，還得到「很多女生一定懂我」的答案，讓他超傻眼。

從女網友PO在臉書「爆廢公社」照片可見，桌上邊邊處有個皮膚肉色的不明生物，而且有10幾個尖銳的角，越看越像海星，黏在上面超級巨大。

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▲女網友直接曬出自己家的雙眼皮作品。（圖／翻攝自爆廢公社）

她還在貼文上寫道，「我不相信只有我一個人的桌子有這一塊！」但到底是何種生物，可是難倒許多網友了，紛紛留言猜測說，「本宮剛看到還以為是壁虎」、「我以為是喇牙......」。

她公布真相說，許多女生一定都懂，這其實是「雙眼皮貼」，以前她不太懂化妝的時候，也納悶過朋友桌上也都有一條一條的，但身為內雙的她，現在終於明白了，「可能我比較集中的貼，我朋友幾乎整桌子下面都是。」

▲鏡子也是雙眼皮貼的好去處。（圖／翻攝自爆廢公社）

由於雙眼皮貼極有黏性，不容易直接丟進垃圾桶，也造就了這幅壯觀景象；她透露，黏在手上甩都甩不掉，回到家就很懶，乾脆黏在化妝桌上，久了就變成這樣，「這可是內雙的悲哀。」

雖然男友現在已經習慣「肉蟲」的存在，但第一次看見時難免嚇了一跳，不敢相信眼前的景象；她笑說，男朋友一開始來到她家時，看到化妝桌也嚇到，還以為是蟲蟲，「我現在有時候回家路上，會順便拔掉，還直接貼在我男朋友身上呢。」

▲鏡子根本是雙眼皮貼第二個家XD。（圖／翻攝自爆廢公社）

許多女網友看了超有感說，「真的！！！！舉手」、「我的只有兩三個，但已經根深蒂固的黏在桌上了，不是角角」、「有時候出門。都還會發現自己頭髮跟衣服上有雙眼皮貼」、「我姐的桌上也一堆」、「還有人工皮 ，剛打完雷射一禮拜會有」。

不僅是化妝桌，女網友也大方分享許多貼法，「我朋友超會亂貼，學校的桌子，甚至穿去學校的外套，拿回家還看得到雙眼皮貼黏在上面」、「我之前卸妝黏在鏡子上」、「我的都莫名其妙在老公身上」、「我是黏在廁所」。

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