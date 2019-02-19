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老公過世！婆婆逼她嫁小叔「二兒快接棒」超變態　人妻崩潰：還不能逃

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▲▼帶女大生回家硬上！渣男被抗拒嗆：那麼淫蕩還說不要　她崩潰爆哭。（示意圖／非本文當事人／資料照）

▲婆婆還會偷闖入她臥室翻箱倒櫃偷東西，讓她很傻眼。（示意圖／非本文當事人／資料照）

網搜小組／綜合報導

「誰要留下來跟你們一家子變態住一起！」一名女網友在丈夫過世後，孤單的她只好獨自一人在房間「自我爽快」滿足，但發出的聲音可能太過愉悅了，讓婆婆起疑心進房翻箱倒櫃，甚至偷走許多東西，但最崩潰的是，整個夫家都逼她「嫁給小叔」接棒繼婚，讓她怒到爆，可是還得住滿一年才能逃離。

該名人妻在臉書匿名粉專「靠北婆家」PO文說，自從丈夫過世後，她房間的東西常常不翼而飛，裝了手機監視器才發現，婆婆會趁她不在家的時候，偷偷跑進臥室裡翻箱倒櫃，甚至偷走她的東西。

請繼續往下閱讀...

▲▼骨灰,骨灰罈,骨灰罐。（示意圖／達志影像）

▲丈夫過世要滿1年，她才能辭祖離開夫家。（示意圖／達志影像，與本文無關）

不過婆婆會這樣做，似乎是懷疑媳婦晚上太激情了。人妻透露，婆婆一定是在她夜深人靜聽到她的銷魂聲，以為她有什麼寶物，「親愛的婆婆～我想告訴您，老娘什麼都沒有，有的只有一雙纖纖玉指，所以您老人家就不用再翻箱倒櫃了！」

婆婆亂進房裡偷東西並非最誇張的事，而是整個夫家都逼她嫁給丈夫的弟弟，永遠離不開這家庭，但基於傳統習俗的關係，她得待在婆家一年，才能「辭祖」拿香祭拜祖先，正式和夫家說聲再見。

她崩潰說，這一家人是變態中的變態，變態到全家人都叫她直接嫁給小叔「要不是我媽叫我滿一年，再辭祖搬回家，不然丈夫出殯當天，我早就離開了，誰要留下來跟你們一家子變態住一起！」

男女,情侶,愛情,分手,感情,男友,女友,兩性（圖／取自免費圖庫pixabay)

▲丈夫過世已很傷人心，還被夫家逼嫁給小叔，整個心死。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

恐怖婆婆超變態做法，也傳到爆廢公社裡，引來網友紛紛留言說，「是在演玫瑰瞳鈴眼嗎」、「想幫兒子省聘金」、「一隻壞了，所以原廠有義務再保固一隻的概念」、「公死了還有銷魂聲，我猜妳婆婆是跟妳借XX棒？」、「公公掛了看她要不要改嫁給叔公？」、「小叔如果又死了呢？」、「未亡人系列原來是真的」。

也有人分享身邊遇過的經驗說，「我前夫的家人也是這樣說的『離婚沒關係，他弟弟也不錯，總不能讓孩子沒爸爸』」、「我結婚後，公公跟我說，如果我過世了，我的妹妹要嫁給我老公」、「我媽那個年代確實是這樣，我鄰居有一戶人家就是如此」。

沒想到超多網友遇過，「有聽過比這更扯的事...六弟過世，五哥和四哥搶弟媳，大哥的小兒子竟是自己的七弟」、「在很久以前認識的一個同事，先生去世後，她嫁給了自己小叔，是真的」、「我同學的媽媽就是嫁給她的小叔...」、「真的有這種古禮耶，我看過.....」。

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▼婆媳關係，永遠是最難化解的問題。示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

▲婆媳問題。（圖／CFP）

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關鍵字：辭祖,繼婚,習俗,爆廢公社,靠北婆家

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