與表哥7年婚變！有馬妹臉書文曝光「人生只有一次」...戀主廚早有跡象

▲ 無敵小恩恩因為分享老婆「有馬妹」泡湯照爆紅。（圖／本報資料照，授權已獲原作者同意）

網搜小組／綜合報導

部落客「無敵小恩恩」蔡恩與老婆「有馬妹」Annie的愛情故事轟動一時，去（2018）年6月2人帶著一雙兒女移居美國，沒想到卻在月初爆出婚變的消息。當時蔡恩在臉書說明2人和平分手的過程，但有馬妹卻始終未出面回應，甚至將個人臉書關閉，近期才重新開啟，從先前的貼文也看得出一些婚變的蛛絲馬跡。

現年37歲的蔡恩去年在網路上分享有馬妹泡湯的大尺度美照，一夕爆紅讓2人的表兄妹關係曝光，但他們毫不在意他人眼光，育有2名子女，不久後更移居美國定居，外界看來感情相當穩定，沒想到有馬妹在今年初愛上餐廳主廚，2人的婚姻關係也正式畫下句點。

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事情爆發後，蔡恩在臉書上公開兩人的相戀過程，也將分手的原因和細節說明清楚，但有馬妹卻始終未出面回應，甚至在婚變的消息後將個人臉書關閉，直到近期才改了名字重新開啟。

▲有馬妹在婚變前曾再臉書上表示，「人生只有一次」。（圖／翻攝自臉書）

從有馬妹的臉書可以看出去年12月兩人的生活還相當甜蜜，但1月開始有些矛盾和憂鬱的貼文，在1月2號就曾發文表示，「有好多話好想說，但卻沒有人可以傾聽，最近很常有孤獨感」，1月16號也發文說，「最近我做了個決定，而這個決定非常困難也令人心痛，我沒有想變得強大，我只希望這個決定對大家都是最好的」。

1月29號換了大頭貼，也在文中表示，「按照你想要的方式生活，愛你愛的人，生命是短暫的，你只能活一次。」似乎透露出自己想要追求不一樣的生活，所以甘願放下一切，為自己而活。2月初和蔡恩宣布分手後，就沒有再更新公開的臉書貼文。