美女主播報酒店經營權糾紛新聞　挨告加重誹謗獲判無罪

▲美女主播李天怡(左)報導富驛酒店經營權之爭挨告，法官判她及撰稿記者等無罪。（圖／資料照／三立電視提供）

記者楊佩琪／台北報導

知名富驛酒店爆經營權之爭，一度還遭不明人士掛白布條、放佛經大悲咒抗議。《三立新聞》報導該事件，美女主播李天怡及撰稿記者、攝影記者，以及富驛前董事長侯尊中挨告加重誹謗。台北地方法院判決，4人並無誹謗犯意，媒體報導僅就採防現場所得陳述，且經查證，4人皆獲判無罪。

根據判決，原告侯尊中的堂妹表示，侯尊中原為董事長，但2017年經董事會、股東會決議解任，雖向法院聲請定暫時狀態假處分，尚未有結果，又確認董事會決議無效的本案訴訟也經駁回。

但《三立新聞》於2018年5月，以「堂妹倒戈，侯尊中痛失富驛董座」等字語為題，偏頗報導，侯尊中並接受訪問，認為已構成共同傳述足以毀損名譽之事，對侯尊中、三立主播李天怡、撰稿記者以及攝影記者4人，提起加重誹謗告訴。

侯尊中表示，他向記者陳述的，為遭非法搜索、突襲解任，及後續尋求救濟管道的經過，並未虛構事實，也未有誹謗之意。撰稿記者則表示，該報導經聯繫、訪問、查證相關爭訟裁定，進而製作標題文稿，內容並無不實。

李天怡則強調，她是新聞主播，並未參與文稿撰擬，原告與侯尊中就富驛酒店經營權糾葛，經採訪同仁依所獲資訊撰稿、查證後報導，所述並無不實，也無誹謗之意。

法官認為，富驛酒店經營權更替及過程中對公司經營引發的效應，為攸關投資大眾權益的「可受公評」之事。侯尊中身處其中，其所述及推論未見有何故意捏造、恣意誇大情事。媒體憑據資料傳述，雖標題表達上稍嫌誇張，依舊難認定為出於惡意發表的言論，無從認定有何誹謗故意，因此判決4人通通無罪，全案可上訴。

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