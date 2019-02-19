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遭控「用公費買冷氣慶生」　台大學代會前議長提告被打臉

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▲台灣大學,台大校門（圖／記者張一中攝）

▲台大學生會在2017年選舉前爆發學代會議長通過預算案程序不當等糾紛。（圖為台灣大學校門資料照／記者張一中攝）

記者劉昌松／台北報導

台大學生會2017年間爆發公款被挪用糾紛，當時一名周姓學生代表，在PTT上指控學代會王姓議長，「用學代會公共財產澎湃慶生」，動支7萬元在辦公室裝冷氣等設備當生日大禮，還以威脅「砍社團統籌款」的方式，「凹」到受邀參加到上海交流旅遊。王不滿名譽受損提告，但台北地檢署認為周是基於事實，對可受公評之事揶揄發文，處分不起訴。

2017年底，台大學生會選舉前，當時擔任文學院學生代表的周姓女學生，從12月16日起，連續3天在PTT的NTU看板發文，首篇就以「沒錢過生日？王老闆教你公庫錢變慶生費」為題，批當時的王姓學代會議長，「早在生日前兩個禮拜就挑好7萬大禮，叫學生會提出緊急預算，讓下屬們不要為了挑禮物瞎操心」，只是後來遭外界質疑，王再召開一次會議，否決掉先前的7萬元預算決議。

▲▼ 台大周姓學生代表在網路秀出學代會恭祝王姓議長生辰的截圖。（圖／翻攝PTT）

▲周姓學生代表在PTT秀出學代會官方臉書恭祝王姓議長生辰的截圖。（圖／翻攝PTT）

王不滿被指用公款慶生，導致名譽受損，控告周涉嫌加重誹謗。

周辯稱，王等人原本提了一個預算案，要購買學代會辦公室冷氣、電腦、印表機等設備，但沒付報價單等原因，被超過70位學生代表組成的學代大會擱置，王等人就緊急召開僅10人參加的「校務委員會」，快速通過預算案，另外也決議用學代會臉書專頁祝王「生辰快樂」，引發台大輿論質疑後，才再開會否決預算案。

檢察官調查認為，台大學代會議長召開會議，是可受公評之事，周根據相關會議記錄，發表個人觀點的評論，質疑該筆預算案不當通過的問題，揶揄王編列預算是為自己慶生，不是真的指王用公費慶生，沒有刻意捏造扭曲，無妨害名譽的故意。


此外，周另發文指王，為了參加社科院和上海復旦交流團的活動，威脅社科院學生會長，若不讓他去，就要砍了社科院的社團補助費，之後王就在臉書上自己po文「又凹到交流名額了XD」；且王曾先前就曾拿台大與國北教併校案的折衝利益，換取學生會職位等文章，因為都有相關人之間的簡訊紀錄為證，檢察官認為周的文章是基於一定的事實而發表評論，不構成加重誹謗罪嫌。

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關鍵字：台大,學生會,學代,公款,學代會議長,PTT,NTU

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