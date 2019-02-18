音樂系女大生被當！投訴媒體反被酸　家長怒告50網友

▲不滿網友留言毀損女兒的名譽，輔大女學生家長怒告50名網友。（圖／翻攝自輔仁大學官網）

突發中心／台北報導

一名私立輔仁大學音樂系女大生，因「西洋音樂史」被當，無法畢業，家長向平面媒體投訴，引發網友熱烈討論。女大生的家長不滿投訴反被酸，認為網友在新聞下方留言對女兒造成二度傷害，對50名網友提告妨害名譽，其中10人被函送地檢署偵辦，檢方以罪證不足，將當中的5人不起訴處分。

就讀輔大音樂系的女大生，於2017年考上國外的研究所，畢業後將出國就讀，但因必修的「西洋音樂史」僅有50分被當掉，因此不能畢業。女大生及家長向校方申訴，不過授課的徐姓教授堅持不改分數，家長轉而向平面媒體投訴。

新聞刊登後，引來不少網友在新聞下方留言，但幾乎是一面倒地支持教授，有網友認為，是家長聯合媒體企圖對教授施壓，學生不知反省，還向爸媽告狀根本是「廢物行為」。女大生的家長不滿網友留言，認為名譽嚴重受損，對其中言論較為激烈的網友提告。

沒想到家長的舉動又引來更多網友留言，「媽寶」等詞彙紛紛出現，還有網友要揪團，到負責傳喚作筆錄的台北市刑警大隊「一日遊」。最後共10多名查得出身分的網友挨告，被函送台北地檢署，其中包括輔大教授及多名學生。

由於10多名被告中，僅5人台北地檢署有管轄權，其餘轉由其他地檢署偵辦。北檢認為，雖然網友的言語尖酸，但並未構成誹謗及公然侮辱，事證不足，給予不起訴處份。

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