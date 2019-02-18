不滿被報「請假到退休」前校長告張雅琴　張：可受公評

▲年代主播張雅琴因報導新竹照門國中前校長「請假323天」新聞，挨告妨害名譽。（圖／翻攝自張雅琴臉書）

記者楊佩琪／台北報導

年代電視台主播張雅琴，因報導新竹縣照門國中前校長徐慧芯「請假323天到退休」、「爽領7萬」新聞，遭徐慧芯提告妨害名譽。台北地方法院開庭，傳喚2名年代新聞記者出庭作證。張雅琴則表示，報導內容可受公評，她坦言當時「老鼠屎」的主播稿內容是她說太快了，但當天已立即在新聞中道歉。

此次開庭，針對包括電視、平面媒體的影音報導進行勘驗，2名被傳喚的記者表示，當時並未參與編採會議，且主播確實沒有權限審核記者採訪、製作的新聞報導。

張雅琴則強調，新聞報導時，她並不會更動記者撰稿的內容，當時她以說故事的方式在進新聞前評論、詮釋，確實有提到「老鼠屎」但當場在同一節新聞中承認因為講太快而道歉，至於報導內容，皆為可受公評之事。

對於2名記者及張雅琴的說法，徐慧芯的委任律師認為，既然2名記者沒參加編採會議，其作證內容便不具證據力，法官請律師提出書面陳報，若無，將於4月22日辯論終結。

張雅琴被控於2017年「挑戰新聞」中，以「請假323天到退休」、「爽領7萬元」等字詞，報導徐慧芯的新聞，徐慧芯怒提妨害名譽告訴。漫畫家「魚夫」也因分享該新聞遭提告。

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