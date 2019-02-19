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三重「歹囝仔」臉書糾紛　砍嘸人丟信號彈燒2機車洩憤

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▲▼2部機車在三重區集美街社教館後方遭人燒毀，警方調查發現原來是少年網路所引起糾紛，機車才會遭人縱火。（圖／記者趙永博攝）

▲2部機車在三重區集美街社教館後方遭人燒毀，警方調查發現原來是少年網路所引起糾紛，機車才會遭人縱火。（圖／記者趙永博翻攝）

記者趙永博／新北報導

新北市三重區集美街社教館後方，18日晚間10時許驚傳有機車火警，警消獲報到場後拉水線滅火，火勢很快就被撲滅。警方在現場找到西瓜刀、信號彈等證物，認為案情並不單純，深入追查發現，原來是未成年青少年在臉書上惡作劇引起糾紛，騎乘機車相約在社教館後方聚集，卻遭對方埋伏，最後機車被對方以信號彈引燃，才造成這場火警。

警方表示，一名未成年的青少年，在臉書上對人惡作劇，造成另一名未成年的青少年不滿，要求對方道歉才肯罷休，18日晚間10時許，雙方各自帶人相約三重區集美街見面。

惡作劇的少年找來友人，騎乘2部機車到場，想不到遭另一方卻帶人持刀埋伏，惡作劇的少年見到對方人多勢眾，嚇的丟下機車就跑，而埋伏的一方因此沒得逞。

埋伏的一方砍不到人，就回頭向少年丟下的2部機車出氣，並點燃攜帶的信號彈，將2部機車燒毀。附近民眾看到機車起火，便打電話報警，警消趕抵現場後，拉出水線將火勢迅速撲滅，並在現場帶目擊者回派出所製作筆錄。

警方事後調查，發現起因是兩派青少年，在網路上糾紛相約談判所造成。警方也立及通知機車車主到案說明，其中一名被追砍的少年，隨後也到派出所說明事發經過。

目擊者指出，騎車逃跑的少年一群人大概有3人，分乘2部機車到場，而埋伏的一方衝出6、7人持刀追砍，少年才丟下機車驚逃，而埋伏的一方沒追到，事後回到機車旁，持西瓜刀怒砍機車，又引燃信號彈將機車燒毀才一哄而散。

目前員警已經調閱附近監視錄影畫面，鎖定幾名特定對象，已通知相關涉案人事到案說明。轄區警方認為不能縱容少年這種囂張行徑，要盡速將火燒機車的歹囝仔緝捕歸案。

▲▼2部機車在三重區集美街社教館後方遭人燒毀，警方調查發現原來是少年網路所引起糾紛，機車才會遭人縱火。（圖／記者趙永博攝）

▲▼少年騎乘的機車，被人持信號彈引燃，燒成兩團火球。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼2部機車在三重區集美街社教館後方遭人燒毀，警方調查發現原來是少年網路所引起糾紛，機車才會遭人縱火。（圖／記者趙永博攝）

▲▼2部機車在三重區集美街社教館後方遭人燒毀，警方調查發現原來是少年網路所引起糾紛，機車才會遭人縱火。（圖／記者趙永博攝）

▲▼消防隊員到場後拉水線撲滅火勢，機車則被燒到剩骨架。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼2部機車在三重區集美街社教館後方遭人燒毀，警方調查發現原來是少年網路所引起糾紛，機車才會遭人縱火。（圖／記者趙永博攝）

▲▼2部機車在三重區集美街社教館後方遭人燒毀，警方調查發現原來是少年網路所引起糾紛，機車才會遭人縱火。（圖／記者趙永博攝）

▲警方在現場找到一枚燃燒過的信號彈殘骸。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼事後案發地地上有明顯燒灼痕跡，警方也在現場查扣相關證物回到派出所。（圖／記者趙永博攝）

▲案發地地上仍有明顯燒灼痕跡，警方也在現場查扣相關證物回到派出所。（圖／記者趙永博攝）

▲▼事後案發地地上有明顯燒灼痕跡，警方也在現場查扣相關證物回到派出所。（圖／記者趙永博攝）

▲轄區派出所帶回目擊者製作筆錄，並通知機車車主到案說明。（圖／記者趙永博攝）

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關鍵字：機車,糾紛,少年,信號彈,西瓜刀,社教館,集美街

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