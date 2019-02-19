富二代墜樓亡被爆曾任社群龍頭主管　官方：未曾在FB任職

記者柳名耕／台北報導

北市大同區18日下午發生墜樓事件，1名男子被民眾發現腳垂在大樓的邊緣，警消架好氣墊後上樓，才發現男子是從更高的樓層墜下，已經明顯死亡，事後媒體報導該名男子曾任美商臉書的高階主管，不過臉書官方在19日凌晨2點出回應，指出該名男子不曾在FACEBOOK任職過。

墜樓事件發生在18日下午2點，警消接獲報案指出，在南京東路1處豪宅的7樓，有男子的雙腳掛在牆邊，疑似準備要跳樓，不過警消架好氣墊後，就上樓與男子接觸；不過到了男子所在樓層後，卻發現他的頭顱已經破裂，明顯死亡。

事發後，有媒體報導該名男子家境富裕，曾經任職於美商Facebook亞太區的資深副總，離職後就在家族1間的上市建設公司工作，年收入破千萬，家屬透露男子是因為離婚後見不到小孩，導致精神疾病加重才會發生憾事。

對此，臉書在19日凌晨回應：「我們為此事件感到遺憾並向當事人的親友表達哀悼之意。經查證，當事人並非前Facebook亞太區副總裁，也非全球採購中心資深副總裁，亦未曾任職於Facebook。」

▼男子的腳垂掛在7樓露台，民眾以為準備要跳樓，沒想到男子是從更高的樓層墜下。（圖／記者黃彥傑攝）



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