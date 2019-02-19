影／客人付錢給500紙鈔！她一瞄編號…連號「777777」急收藏　網驚：我501收

網搜小組／綜合報導

「這鈔票的序號真的是百年難得一見」，一名女網友日前拿到一張500元紙鈔，一看到上方的編號，除了英文字母外，其他6碼都是數字7，讓她忍不住直喊「太帥了」，趕緊把這張留起來。看到照片後，其他人也紛紛驚呼「可以賣很貴喔」、「通常這種特殊號都會先被抽起來，另外賣」、「這很難得耶！」

▲鈔票編號居然是6個7，也太幸運了吧！（圖／翻攝自爆怨公社）

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這名女網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，只見畫面中是買賣交易時常見的500元紙鈔，但仔細看看右上方的編號「JQ777777VA」，讓原PO也忍不住在文中驚嘆，這鈔票的序號「百年難得一見」、「777777太帥了！馬上換起來先」。因為能拿到這種鈔票機率不高，讓原PO還不忘檢查是不是假鈔，「還好是真的」。原PO也透露，這張鈔票是客人拿來買東西的，已經用點鈔機確認過是真鈔。

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▲原PO拿到連7伍佰圓鈔。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到貼文後，許多人都很羨慕，因為特殊連號鈔票可以賣很貴，「一般都會被行員抽起來」、「好好保存，當作傳家之寶」、「好好收藏，保證增值」、「應該是被小朋友拿出來的，特殊號碼一般是標售，比面值高藏家不可能拿來購物」、「到台灣銀行投標，可能可以炒到萬元吧」。留言讓網友趕快在底下喊價「520收」、「1000收」、「開個價，誠收」。

▲▼網友也紛紛秀出自己的收藏。（圖／翻攝自爆怨公社）

不過，有網友認為「鈔票中的霸主，還是鈔票，哈哈」、「你以為這樣就會因此財富增加嗎，不會，因為你會少五百元，你會把它收藏起來，所以馬上財富-500」。也有人在底下貼出自己收藏的鈔票「我有這一張欸！012345」、「我有一張差一點就全8了」、「我有一張157777的$100這樣有保值嗎」、「2000元，568888」。

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