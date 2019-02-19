館長：16年兄弟為小妹妹變敵人　曬合照嘆「怕哪一天我就走了」

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網搜小組／綜合報導

健身網紅艾瑪日前爆料在「館長」陳之漢的健身房工作，結果培訓第1個月的薪水只有1.9萬，雙方為此隔空開戰。館長17日在直播中露出疲態，對著鏡頭無奈表示，最近看到艾瑪在臉書粉專貼出一張合照，發現裡頭其中一人竟然就是有16年兄弟情誼的友人丹尼爾（Daniel），對方同時也是健身產品「惡魔壞老闆的店」的經營者，「認識16年，比不過一個小妹妹。」

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▲館長與艾瑪槓上，如今又發現16年的友人似乎成為「敵人」。（圖／翻攝自YouTube／Hot Emma／館長成吉思汗）

穿著白色背心的館長在直播中靠著牆壁坐在地上，模樣看起來相當疲累，他聲稱，近年來因為一直睡不好加上工作太累，還有各種糾紛纏身，「一下子那個弄我、一個子這個弄我」，身體健康直線下滑，所以很擔心哪一天可能就會突然離世。

館長先前曾爆料，健身網紅艾瑪在World Gym健身房遭開除，後來跑到他經營的成吉思汗健身俱樂部任職，結訓後1個月能領5、6萬塊，最後卻突然說不做了，還為了賺更多錢而跳槽到其他家健身房。不過，艾瑪本月10日曬出自己的存摺，反控在成吉思汗工作期間，培訓第1個月的薪水只有1.9萬，結訓後最高也只領到4.9萬，最低則有2個月是2萬元多元。

艾瑪17日在自己的臉書粉絲專頁PO出一張合照，並寫著「看到大鯨魚碾壓無辜小蝦米，那些依然幫助小蝦米的人，小蝦米永生難忘」，文末還標註惡魔壞老闆的店。對此館長坦言看了很難過，畢竟自己從24歲時就認識「惡魔壞老闆的店」丹尼爾，現在40歲了，16年的兄弟情誼卻比不過一個小妹妹，「我徒弟之前還打電話問過，你說你不會（支持艾瑪）。但原來是你在後面支持她，你也是老闆也有錢嘛！原來就是你嘛！不想做兄弟想做敵人，可以，你明講嘛！」

館長表明，現在自己就是認定丹尼爾要幫艾瑪請律師，如果對方還覺得兩人是兄弟，那他願意等待解釋。雖然丹尼爾經營的臉書粉絲專頁完全沒有提到相關的事，不過，艾瑪18日晚間卻在臉書PO出簡短兩句話表示，「感謝真正有幫我的人，飲水思源也不行？現在住海邊的人真多」，甚至不忘附上一張在海邊拍攝的火辣照片；粉絲們則留言安慰，「不在乎你們吵什麼！只在乎妳是真實力」，似乎意有所指。

▼艾瑪曬出存摺數字，證明自己說的都是真的。（圖／翻攝自YouTube／Hot Emma）