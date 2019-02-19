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前男友解除封鎖「借我1萬」　台南妹拒絕：分手10年報應來了！五告送

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▲情侶,戀人。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲原PO看到前任的現況直呼，「報應啦，係賀。你怎樣對待別人，人家就是怎樣對待你。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫pakutaso）

網搜小組／綜合報導

台南一名女網友發文說，「過得很不好的前男友，10年了，報應來了，五告送（台語，指有夠爽）！」原來當事人和前任交往時，還被叫去做八大行業賺錢買車給他，分手後遭對方封鎖，她氣得嗆「我一定會看到你過得很不好的那一天」，如今遇到前任解除封鎖來借1萬元。

原PO近日在「爆廢公社二館」臉書社團貼出和前男友的對話截圖，以下為雙方對話：

請繼續往下閱讀...

原PO：怎麼啦？
前任：妳沒在忙嗎？
原PO：在洗澡。
前任：我怕我開口，在妳心中沒了形象。洗澡還能碰手機，妳厲害。唉，有沒有1萬借我，我要渡生活到下個月，別再大嘴巴跟我妹講了。
原PO：傻眼。
前任：我也覺得很靠北。
原PO：我覺得你也滿有種的，封鎖了，為了這種事情解除封鎖。
前任：活到30歲卡了這麼一個關卡，我需要一點時間爬起來。
原PO：然後之後又再封鎖，你以為我還是18歲那個白痴嗎？

▼原PO和前任分手10年了。（圖／達志／示意照）

離婚，分手。（圖／達志影像／示意圖）

前任：不要封鎖了啦，小孩子逆。我也忘記妳上次說什麼話，我就生氣鎖了。好吧，大家都活到這個年紀，也不是小孩子，我這次真的漏氣了。謝了，不方便沒關係，我不會鎖，搞不好換妳鎖我了。妳想罵就讓妳罵到爽啦，反正妳的個性我也很清楚啦，哈哈，直腸子。我到現在也看很開了，生活讓我遭受太多挫折。
原PO：報應啦，係賀。你怎樣對待別人，人家就是怎樣對待你。
前任：唉，我太過自以為，搞得現在這樣狼狽的不堪。
原PO：當年我要離開你家的時候，我就有跟你說，我一定會看到你過得很不好的那一天。
前任：就今天，你看見了。就人生，我也不太會說，反正我是見識到了。
原PO：我沒辦法對你做什麼，但是老天爺會替我治你的。
前任：那妳現在怒氣消沒？
原PO：無論我的怒氣有沒有消，我都沒有錢可以借你，你就繼續封鎖吧，反正你鎖了這麼久，我也當作世界上沒你這個人了。
前任：痾，借不借真的其次了，那這次妳動手吧，太失敗了。

▼原PO說，交往時被對方叫去做八大行業，賺錢給他買車。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pakutaso）

▲▼男女，交往，吵架，男朋友，女朋友，感情。（圖／PAKUTAS）

有網友說，「過得再慘，都不會和過去的女友開口吧」；原PO回「對啊，而且他還已經結婚了呢」。她回覆網友留言表示，交往時還被他叫去做八大行業，賺錢給他買車，「看他那麼落漆真的五告送，都結婚了還在那邊說什麼沒人像我對他那麼好，我要吐血了。」

其他人留言，「好療癒喔」、「知道前任過得不好，我就安心了，大快人心」、「就如同我看到亂劈腿的前男友出現說他不愛他老婆，但人前還是放閃，他說這是他的報應，看得超爽的」。

▼雙方對話截圖PART 1。（圖／翻攝「爆廢公社二館」臉書社團／下同）

前男友「解除封鎖」：借我1萬　台南霸氣女孩拒絕：分手10年報應來了。（圖／翻攝「爆廢公社二館」臉書社團）

▼雙方對話截圖PART 2。

前男友「解除封鎖」：借我1萬　台南霸氣女孩拒絕：分手10年報應來了。（圖／翻攝「爆廢公社二館」臉書社團）

▼雙方對話截圖PART 3。

前男友「解除封鎖」：借我1萬　台南霸氣女孩拒絕：分手10年報應來了。（圖／翻攝「爆廢公社二館」臉書社團）

▼雙方對話截圖PART 4。

前男友「解除封鎖」：借我1萬　台南霸氣女孩拒絕：分手10年報應來了。（圖／翻攝「爆廢公社二館」臉書社團）

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關鍵字：爆怨公社,分手,借錢

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