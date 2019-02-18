女鵝夜市丟飛鏢！鸚鵡兄弟「中標秒入戲」0違和　網笑炸：真的嚇到吃手手

▲這下真的要嚇到吃手手了……（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

夜市不只美食受歡迎，遊戲也相當有人氣。一名女網友表示，她女兒去夜市射氣球，沒射破氣球就算了，還丟到下方掛著的「鸚鵡兄弟」絨毛娃娃，旁邊還有另一隻鸚鵡兄弟玩偶，它的表情、姿勢和當下的場景完全無違和，讓她忍不住笑噴。其他人紛紛留言「嚇到吃手手」、「旁邊表示：阿！殺人啦」。

「我女兒去夜市射汽球，不小心射到娃娃，我卻被旁邊那隻表情笑死」，一名女網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，只見女兒玩的類型是要射破大顆的氣球，下排則掛有龍貓、2隻鸚鵡兄弟、佩佩豬等玩偶。

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▲兄弟啊！你…你中標啦！（圖／翻攝自爆廢公社）

但仔細看看照片，左邊戴著青蛙帽子的鸚鵡兄弟居然「中標了」，一支飛鏢就插在它交叉的手臂上，配上娃娃一臉生無可戀的表情，根本無違和。更讓人噴飯的「在右邊」，戴著兔子帽的鸚鵡兄弟微微側著，瞪直雙眼、張大嘴巴的訝異模樣，像是對同伴中標的事情感到震驚。

看到照片後，其他人也笑翻「阿娘喂，差點射到要害」、「左邊的龍貓笑得很爽」、「這表情有戲」、「你……你中標了」、「還好不是我」、「2隻娃娃表情都到位啊」、「這2隻也太入戲了」、「他們當初只說在這邊站著就好，沒說會中槍」、「真的要嚇到吃手手了」。

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