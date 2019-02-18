羨慕情人節有女友！老爸秒塞「爽升天大全套」：省點用　他一開車廂羞炸

▲爸媽為了兒子可是用心良苦啊～（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

母湯啦！台中一名男網友情人節苦在公司加班，結果一回家就看見老爸買一個蛋糕送給媽媽，依偎緊靠甜蜜慶祝，一進家門就飽受閃光彈攻擊，讓他超羨慕說了一句話，沒想到隔天就看見車廂被老爸塞入「爽翻天大全套」，還叮嚀要「省著點用」，讓他整個笑噴。

男網友在臉書「爆怨公社」PO文說，14日加班一回家，就看見阿爸買了一個蛋糕，說是送給媽媽的情人節禮物，要一起在家甜蜜慶祝，「然後我就很羨慕說『真好～～有情人有老婆的男人真幸福』。」單純一句話，立刻引來爸媽強烈關注。

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▲衛生紙＋手套，一次滿足。（圖／翻攝自爆廢公社）

他終於熬過情人節閃彈，隔天活力滿滿出門上班，但打開機車後車廂整個傻了，只見裡面放有1包未拆封的衛生紙與乳膠手套，讓他當下笑噴；他透露，真的會快被笑死，爸媽的心意他會放在心裡的，「不過，X～～這是哪招啦！！！」

爸媽照顧兒子需求的幽默方式，引來上千名網友紛紛留言笑說，「有這樣的爸媽很好啊！要存感恩的心」、「很好啊，你長大了，爸爸了解你的需求」、「還有手套～可以帶給你不同的快樂!」、「衛生紙不夠用時還有手套」、「還給你顆粒手套喔～」、「很實用」、怕你上大號沒衛生紙」。

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▼想脫魯可是得講求緣分的。示意圖，與本文無關。（圖／取自PAKUTASO）