「我警覺性很高的」妻一招攻破...傻尪慘敗　裸背照惹笑網：期待正面挑戰

▲這是清乾淨後，第二次在背上寫字，依舊睡死XDDD。（圖／莫夏仁授權引用）

網搜小組／綜合報導

「我這樣會太壞嗎？」一名人妻出賣老公裸背照，並還原爆笑經過，當時丈夫堅持自己是清醒的，而且警覺性很高，結果沒多久便進入夢鄉，就連拿奇異筆在他背上揮毫兩次，仍不為所動。這對夫妻的可愛互動，引來大票網友熱議，也不禁羨慕他們的好感情。

人妻表示，昨晚老公強調「我沒有要睡覺」、「我警覺性很高的」，結果不一會兒功夫就沉沉睡去。毫無睡意的她靈機一動，便用油性奇異筆在丈夫背上寫字，看他到底會不會醒；好笑的是，她寫完第一遍並擦乾淨，老公仍零反應，於是她又寫了第二次，但依舊沒醒來，根本到達被打暈的程度了。

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她向《ETtoday新聞雲》記者表示，老公本來還是沒有很清醒，沒想到看見照片立刻驚醒大笑，但也只能認命，「我們平常都這樣打打鬧鬧的，就一邊笑一邊罵，他真的很可愛XDDD。」

po文一出狂吸近8千讚，網友們紛紛笑回，「這種地方你能寫這麼美很強」、「睡著像往生，醒了像救回來」、「可以考慮脫他褲子，在屁股蛋上面畫畫了」、「下次我可以試試這個」、「以為在幫他抓背」，不少人也歪樓大讚字很美；另外，她表示，「下次挑戰寫正面」，讓許多鄉民超期待。

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