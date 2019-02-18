一聲「卡～呸」破空！乳白痰液精準命中　騎士怒：還自己買衛生紙擦

▲網友騎車外出遭人吐痰，最後還只能自己買衛生紙擦掉。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「真的很沒品！」一名網友17日在臉書爆怨PO文，表示當天騎車外出，但卻突然聽到身側傳來一聲「卡~呸！」接著低頭一看，赫見自己外套右肩處多了一坨「乳白黏稠」的痰液，氣的怒吼「每個騎車的人就要承擔被吐（痰）的風險嗎？」一篇超噁的悲催經驗文，還意外釣出類似經歷的網友回覆，「我小時候還被吐過檳榔汁，一路哭回家！」

原PO怒氣沖沖地表示，只是騎車外出，沒想到卻被飛來的噁痰擊中，還在灰色的外套上留下一大坨濃稠的乳白痰汁，「真心覺得亂吐痰的人很沒品，朝窗外吐痰，我剛好沒帶衛生紙，只好立刻去超商買衛生紙擦！我很確定是痰，因為我清楚地聽到他『卡~呸！』然後我就中標了，超噁……！」

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目睹超清晰的痰液後，網友崩潰群喊「乾！噁心死了」、「這真的很髒耶，超沒品」、「噁爆，是我會追上去叫他擦乾淨！」此外，這篇經驗談還意外釣出網友分享類似經歷，「我被吐過口香糖」、「新鞋子中獎過，超噁」、「我也遇過被騎車的人吐痰吐到包包上，噁心死了」、「很多阿伯喜歡騎車吐痰，有兩次噴得我整臉」、「前陣子我才因為對向車道的大貨車亂丟整杯的檳榔果汁，弄得全身都是」、「我小時候下課回家，被吐過檳榔汁，制服整個毀了，一路哭著回家」、「我遇過騎車雙載吐檳榔汁吐到我制服上，當下習慣罵了一句靠，對方馬上下車問候我爸，好巧我爸剛好路過要去上班呢，結果對方陪了我2000塊買新制服！」