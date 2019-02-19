手機充整晚沒電！延長線5開關全暗　他聽到「喀喀喀聲」超可愛真相曝

▲有網友得知手機沒電真相後直呼「超可愛」。（圖／示意照）

網搜小組／綜合報導

一名爸爸每天睡前都會把手機插著插頭充電，但最近起床卻都發現沒電，後來才得知真相。有網友說「省電裝置」；原PO回「這省電裝置貴了點」。

爸爸18日在「爆怨公社」臉書社團說，每晚睡前一定會玩手機玩到電量剩10%以下，放著充電早上到100%，心情愉悅起床上班；但最近發現早上鬧鐘都不會響，而延長線的開關沒亮，想說是不是插著充電線，玩到睡著忘了開。

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爸爸表示，直到某天晚間，1歲2個月的兒子還沒睡，「但我手機放著充電，突然聽到喀喀喀的聲音！原來是小子把全部的開關都off了。」根據他貼出的影片，兒子慢慢關掉延長線上的5個亮著的開關，原本一排橘光全滅，讓爸爸直呼「你不給人家充電喔寶貝」？

▼原來是原PO的寶貝關掉延長線的開關，讓手機無法充電。（圖／示意照／記者陳俊宏攝）

有網友笑說「超可愛，哈哈哈哈哈」；原PO回「每天都要上演諜對諜的開關保衛戰…就不可愛了」。有人大讚小孩真乖；原PO回「他一定是不想我一直玩手機才幫我關燈！貼心的孩子」。有人指出「睡覺要關燈」；原PO回「射手座的堅持」。

還有人分享自己遇到的經驗，「我之前帶我姪子他們去礁溪泡湯，睡覺時我關燈，他會爬起來開燈，我開燈他會嫌太亮睡不著，關燈他會嫌太暗會怕，我直接把他拎到我大嫂房。」