影／小杯拿鐵140元！她愛河畔喝咖啡怨「難怪高雄發大財」...網正反論戰吵翻

網搜小組／綜合報導

高雄市長韓國瑜上任後力拚觀光，希望人潮能帶動經濟。近日一名女網友到高雄旅遊，晚上在愛河畔的咖啡廳賞景喝飲料，結果小小一杯飲料竟然要價100多，不禁讓她抱怨，「難怪高雄發大財」。貼文一出引起網友熱烈討論，直呼這價位真的太誇張了，但也有不少網友覺得這個價格是買氣氛的。

▲愛河畔的咖啡廳一杯拿鐵140元，讓遊客直呼「難怪高雄發大財」。（圖／翻攝自爆怨公社，下同）

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女網友在臉書「爆怨公社」社團中貼文，她和2名友人到高雄玩，晚上在愛河旁的咖啡廳賞夜景喝飲料，他們點了3杯小杯飲料，分別是130元的鳳梨冰茶、130元的翠玉檸檬和140元的拿鐵咖啡，看到這個價格她不禁嚇了一跳，整整比一般飲料店貴了3倍，忍不住抱怨，「難怪高雄發大財」。

網友們看到她的貼文都直呼這價格真的有點太誇張，「按我以前做吧檯的經驗，這個一杯賺120」、「實話，這價格的確有點貴」、「話說130以上我真的喝不下去，就冰茶呢！」、「這氣氛也太氣人了」、「高雄名產，歡迎選購，盤子自己端」、「真的，我窮人完全不敢去」、「有夠貴」、「當盤子在敲就是了」、「還沒發大財，物價跟地價都飆高了」。

但也有不少網友認為觀光區的東西本來就會比較貴，「喝的是氣氛，花錢買的是回憶」、「好像現在風景區的東西都差不多這個價格耶」、「喝的是氣氛就不會覺得貴了」、「風景區還好吧？還有坐位欸」、「這個價錢在那裡很正常，有提供週邊座位」、「在觀光區本來就很貴囉！不管在哪個縣市都一樣」、「氣氛是很值錢的」。

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