車停路邊！她見「2白雞站引擎蓋」傻了　專業網友急警告：撿了會招禍

▲ 女網友買完東西發現車上站了兩隻雞 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

路邊不屬於自己的東西千萬別亂撿，否則可能招來禍患。有網友日前在臉書發文表示，買完東西上車前，發現有兩隻「白雞」站在她的引擎蓋上，讓她不知如何是好，趕快po網求助。部分網友除了歪樓表示「晚上加菜」，也有人認真警告可能是「擋煞用的開光雞」，要她千萬別碰，否則將招來災禍。

一位女網友日前在臉書「爆廢公社」中張貼出一張照片，她表示自己把車臨時停在路邊就下車去買東西，沒想到回來時卻驚見兩隻「白雞」站立在她的引擎蓋上，讓她當場傻住，不知道該如何處置，只好po上網求救，看網友們有沒有有用的建議。

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貼文一出，部分網友都興奮歪樓，「晚上有鹹酥雞可加菜囉！」、「趕快載回家，然後看王剛影片」、「沒意外的話牠們應該是在等下一個天亮」、「帶回家當鬧鐘」、「大吉大利，今晚吃雞」、「趕快看旁邊有沒有肯德基」。

▲開光雞不能宰殺 。（圖／翻攝自Facebook／台灣陣頭）

不過也有機警網友警告，如果路邊遇到白雞，很有可能是用來擋災用的「開光雞」，「我也遇過哦！聽說這雞不能碰，好像是擋災用的」、「路邊的白雞我都閃遠遠，有些是帶路雞，有些是擋煞雞，作法事之後放生的」。面對關心後續的網友，原po表示最後是由路人幫忙把雞趕下車，沒有故意去碰，要大家放心。

粉專「台灣陣頭」先前也曾表示過，「舉行開光儀式時，法師會取雞冠上的鮮血為神明開光，又被視為是靈雞。因此加持儀式結束後不可以宰殺食用，最好帶到附近的廟放生，不然就養到老死。」

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