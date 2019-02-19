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生3胎要裝避孕器　人妻聽到「醫生和老公對話」超傻眼：別把我當母豬

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▲▼茄紅素可以促進代謝，是許多人已知的常識，但卻很少人知道男生喝了還能提高精子的品質和「泳速」，為不孕夫妻增加懷孕機會。（圖／pixabay）

▲人妻回應網友的問題說，老三就是分房睡來的。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

網搜小組／綜合報導

一名人妻生了3名小孩，產後回診滿心期待想裝避孕器，當她聽到醫生和老公的對話超傻眼，「不要把我當母豬OK」？有人好奇問「為什麼不是要妳老公結紮」？原PO回「他覺得我以後一定會想再生」。

人妻18日「爆怨公社」臉書社團說，他跟醫生說想裝避孕器，老公和醫生竟異口同聲說「下次吧」，她還原兩男當下的對話：

請繼續往下閱讀...

醫生：我是正常男人生兩個～你是真男人！生三個！
原PO老公：那生4個是不是更厲害！（一臉興奮）
（此時原PO隔著簾子準備內診）
原PO大喊：我不要哦～才不要每年都來找你！
醫生：那隔兩年好了。
原PO老公：對啊，休息一下，過兩年再來找你哦！

▼原PO最近喜迎第三胎。（圖／示意照／CFP）

▲▼新生兒，嬰兒，懷孕，生產，待產，孕婦。（圖／翻攝pakutaso網站）

原PO寫道，「哈囉～兩位男士，是你們要相約去生嗎？我在旁邊還記得嗎？而且雖然我兩個小時就生完...也不要把我當母豬OK。」

有網友笑說「為什麼他們就莫名約定了起來」；原PO回「對啊，只差沒打契約書」。有人好奇「你老公到底多愛小孩啊！生三個經濟壓力不會很重嗎」；原PO回「他說他可以....但是我不可以啊。」

也有媽媽表示，「有老公疼、老公養、老公幫忙顧，基因好繼續生很OK。我生三個兒子，老公嚇到結紮了。」原PO回「為什麼我都嚇不倒我老公」？

一名網友說，「不生有一個SOP妳知道嗎」；原PO回「不生的方法太多了」；該網友又說「分房睡就不會想壞壞」；原PO回「老三就是分房睡來的」。

▼原PO說，「而且雖然我兩個小時就生完...也不要把我當母豬OK。」（圖／示意照／CFP）

▲懷孕,產後憂鬱,超音波。（圖／視覺中國提供）

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關鍵字：避孕器,懷孕,爆怨公社

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