客狂問為什麼後離開！女店員「我小叮噹嗎」　同業分析一種可能：妳就GG了

▲原PO說，還有遇過客人問她「御飯糰是白米還是糯米」？（圖／示意照／圖中人物和新聞無關／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

一名超商女店員遇到一名客人，直呼「錢也不是我賺的，我就領那麼微薄的薪水，搞得我好像小叮噹？」有網友提出一種情況，「妳就GG了」。

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，做超商千奇百怪的事情都有，但超商店員不是無所不能，她並分享和一名客人的對話：

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客人：那個台南蘭花展的票有買一送一嗎？

原PO：不好意思，這個我不清楚耶，可能要用機器查詢一下喔。

客人：啊票不是你們在賣的嗎？怎麼會不知道？

原PO：不好意思，我們只是代售，詳細還是要上官網哦。

客人：你們在賣的為什麼不知道？

原PO：我幫你查詢一下，一張票230，目前我看到的沒有買一送一哦。

客人：為什麼沒有買一送一？

原PO：不好意思，我也不知道耶...

客人（邊講邊走出去）：什麼都不知道。

▼超商店員什麼都要會，被稱為「十八般武藝樣樣精通」。（圖／達志／示意圖）

原PO寫道，「為什麼為什麼為什麼？代售票我怎麼會知道那麼多，我們知道不是應該的好嗎？我又不是主辦單位，我怎麼知道那麼多為什麼？錢也不是我賺的，我就領那麼微薄的薪水，搞得我好像小叮噹？抱怨完了，繼續乖乖上班了。」

有網友說，「自己要看不會先研究喔」；原PO回「真的，無限白眼給他」。有人表示，原PO遇到的客人「90%的可能是老輝仔」；原PO回「中年大叔」。也有人說「下次應會問你飯團怎麼做的」；原PO回「有遇到一個問我御飯糰是白米還是糯米」。一名網友說，通常把哆啦A夢叫小叮噹的年紀都超過30歲；原PO回今年24歲。

有同樣是超商店員的網友指出，「如果他是神祕客…妳就GG了XD，不能回『我不知道』、『我不清楚』，妳要說『我幫你確認一下』，然後再跟他說沒有，至少這樣聽起來比較沒那麼讓人覺得不爽。」原PO回「我都是笑臉相迎，也乖乖幫他查了，只是為什麼沒有買一送一，我真的不知道啦。」該網友又說出自己的慘痛經驗，「是真的有神祕客，別的區課的，我上次死在思樂冰，我O死了。」