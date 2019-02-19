大老婆的逆襲！車掉1零件...幾小時後報廢　人夫苦笑：太太真愛耍寶

▲ 大老婆的逆襲 。（圖／翻攝自爆怨公社，下同）

網搜小組／綜合報導

車子被許多男人視為第二生命，絕不容許受到一丁點傷害。一位男網友日前請太太開車去接他，沒想到太太到了之後淡定表示「車子有東西掉了」，他一看傻眼苦笑，表示睡意全失，開到最後甚至必須「把車子報廢掉」，讓1萬名網友嘖嘖稱奇，表示不爭氣地笑了。

「想要換車也玩太大了吧！」一位男網友在臉書「爆怨公社」中發文，他表示日前需要把車送去保養，要太太等一下再開她的車去保養廠交接，自己就可以開太太的車去公司。

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等到老婆來接自己的時候，對方卻平靜地說一句「老公車子有東西掉了」，接著便秀出手中的「排檔桿按鈕」，讓原po嚇了一大跳，睡意全失。太太表示，一路上她都是要打檔的時候才把按鈕裝上去，不用的時候就拿下來，讓原po聽了臉都綠了。

▲老婆：要打檔的時候再裝上去就好了～

原po表示，之後送太太回家、要去公司的途中，發現零件越掉越多，最後竟然裝不上去，只好用大拇指塞在洞裡打檔；沒想到到公司後，因為無法打回P檔，鑰匙也跟著卡死拔不出，讓他超傻眼。

「好不容易把事情做完了，準備開車回去時，又有個驚人的發現，居然無法打倒車檔跟P檔，整台車只有N檔跟D檔可以用，連變速箱都壞了...。」他表示最後只好放棄，請同事救援他，「我看葉克膜都不用裝了，連急救都省了，應該可以直接通知禮儀公司來了...。」

▼ 小老婆死得好慘啊...。

貼文一出，部分網友都不爭氣地笑了，「 不知道為什麼覺得老婆很可愛」、「大老婆玩壞小老婆」、「先換掉老婆再說」、「插手指真的有笑點」、「K8也該換了」、「男友都說，以後我千萬千萬千萬不要開車或是騎車，他載我就好」，苦主原po則強調「老婆不能換」，「老婆已經很難找了，要找到會耍寶的更難。」

其他人則是提供意見表示，「旁邊有個小洞，插下去可以手動打檔」、「看起來按鈕的塑膠已經老化，不是太太的問題」、「應該不是變速箱的問題吧」，不過原po也回應說，網友提供的方法他雖試過但都無效，且這台車是真的老了，變速箱之前就有點問題，保養廠也說修了划不來，就讓他壽終正寢就好。

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