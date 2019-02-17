影／大媽偷4.5萬貂皮外套！隔天返店問「扣子怎扣」　警看傻抓走

記者朱世凱／綜合報導

江蘇省徐州市一位大媽12日在古彭大廈的商場四處閒逛，途中看見一件價值近萬元人民幣（約新台幣4.5萬元新台幣）的貂皮外套，竟動了歪腦筋偷偷帶回家，不過她卻不會扣外套上的鈕扣，因此隔天再返回店內想詢問店員，恰好警方在場調查，發現這名婦人和監視錄影器中的嫌犯「十分相像」，隨即攔截盤查並逮捕她。

▼大媽偷貂皮外套的過程全都被拍下。（圖／翻攝自梨視頻）

影像顯示，這名大媽先是隨意翻起幾件外套，之後看中一件貂皮外套後，就四出張望一下，發現店員沒在注意她，便趁機把外套放到手中離開商店；警方獲報後，隔天上午到場調查，發現店內有位中年婦女的身影與畫面中的嫌犯非常相似，因此立刻攔查對方。

大媽經過審問後坦言自己偷走一件貂皮外套，並且放在家中衣櫃裡頭，當天回家後因為不懂「扣子怎麼扣」，才會打算回到店內詢問店員，沒想到卻當場被逮；另外，婦人也承認自己在2月8日時，在商場另一間門市偷走高檔衣物，警方目前已將婦人移送法辦。

▼笨賊偷了東西後竟又回到店內，當場被警方逮捕。（圖／翻攝自梨視頻）

網友看完表示，「真是個沒有腦子的小偷」、「智商讓人感到擔憂」、「是不會先上網查一下嗎」、「拍成電視劇還不會有人相信這種劇情」、「什麼扣子怎麼難扣，真好奇」、「超級尷尬」、「蠢賊」。