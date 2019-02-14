中美談判合影照曝光！三連拍透露「2訊息」：細節影響成敗

記者朱世凱／綜合報導

中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴今（14）日與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）共同主持中美經貿高級別磋商開幕式。此次談判的地點位在釣魚台國賓館芳華苑，3人也在會談開始前拍3張照片，透露「2點重要訊息」。

▼中美貿易談判14日北京登場。左為萊特海澤，中為劉鶴，右為梅努欽。（圖／路透）

據中新社報導，3張照片中，劉鶴、萊特海澤和姆努欽輪流站在中間位置合影，雖然是貿易戰的停戰談判，卻也體現中方對談判對手的尊重，向外界釋出「談判不需針鋒相對」，該有的禮儀仍要顧及；另外，就連合影都要顧及細節，可見中方對談判做好「十足的準備」，過程絕不草率帶過。

據悉，美國副貿易代表格瑞斯（Jeffrey Gerrish）在北京先行與中方開副部級工作會議，14、15日則由劉鶴帶領的團隊與萊特海澤和梅努欽的代表團進行高級別貿易談判。中美此次談判目標是要在3月1日前達成共識，因為川普先前威脅，要將價值2000億美元的中國進口貨物關稅稅率從現在的10%提高到25%。

▼三連拍透露2端倪。（圖／翻攝自中新社）

美國媒體指出，因為中方的提議仍與川普政府的期望有差距，預期中方會作出讓步，縮小雙方分歧；川普也以「進展良好」形容中美貿易談判，點出期待在某個時候與中國領導人會晤，「共同敲定代表團無法達成的部分協議」。

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