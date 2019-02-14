蘇-35慘輸殲-16、殲10-C主因曝光！「雪豹-E」成最大罩門

▲蘇-35。（圖／翻攝自中國國防部）

記者朱世凱／綜合報導

俄羅斯蘇-35具有「側衛」（Flanker）或「超級側衛」美名，因為軍方認為這款戰機是蘇霍伊（Sukhoi）蘇-27家族中最強大的改進機型。俄國提及蘇-35時，也常會誇讚它配備的「雪豹-E」（Irbis-E）被動掃描雷達和AL-41發動機；不過陸媒分析，「雪豹-E」反倒是蘇-35的最大罩門，使它在與殲-16、殲-10C的實戰演練中居於劣勢。

據新浪軍事報導，軍事評論人士分析，蘇-35是作為蘇聯解體之後，俄羅斯在役最強大的戰鬥機，它一度被稱為四代半戰機；在2017年底，蘇-35與F-22在戰場上空相遇，纏鬥了近40分鐘左右更是讓這款戰機聲名大噪。不過北京向俄方採購的24架蘇-35戰機全部到位後，雖然解放軍接收單位對它讚譽有加，但在實戰演練中，蘇-35卻被殲-16、殲-10C壓制。

分析指出，俄羅斯最看重蘇-35的裝備之一「雪豹-E」雷達（Irbis-E）反倒成了罩門，儘管「雪豹-E」是俄國最先進的被動電掃雷達，可藉由接收目標發射出的電磁波，來獲取目標方位，但是無法快速測量距離，需要經過多次探測，進行資料運算之後，才能獲得準確的資料；相對來說，主動雷達憑藉自己發射出的電磁波，能夠快速的探測目標並精准定位，在時間上能夠搶佔先機。

▼「雪豹-E」（Irbis-E）被動掃描雷達。（圖／翻攝自百度百科）

分析也提到，殲-16、殲-10C都具備最先進的主動電掃雷達，這也是它們能壓制蘇-35的主因，在戰場上，殲-16和殲-10C能利用雷達的優勢，快速鎖定機動性超強的蘇-35進而取勝；自上世紀90年代以來，解放軍在戰機雷達的研製上獲得許多超乎預期的成果，也讓戰機實力大幅提升。

據中國電科旗下14所，38所與55所發佈的消息顯示，大陸在雷達研製領域已經躋身世界級行列，以戰機的主動、被動雷達來說，俄羅斯在最新的蘇-57戰機上才安裝第一款主動電子掃描雷達，而解放軍已經在4代機上大量安裝了新型主動電掃雷達。