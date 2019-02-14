號碼出現劇中！他手機秒被打爆「求+好友」…邊緣人哭：用我的

▲電視劇出現張姓苦主的手機號碼，讓他崩潰。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

電視劇或偶像劇裡頭常常會出現手機號碼，不過有多少人會試著打打看呢？北京一位張姓民眾表示，自己的號碼出現在熱播的電視劇《愛情進化論》裡頭，沒想到手機瞬間被大量觀眾和網友「打爆」，微信的好友申請也是一個接一個，讓他不堪其擾決定向劇組求償。

綜合陸媒報導，《愛情進化論》是由新麗傳媒製作，並由愛奇藝和騰訊平台播出，該劇第17集的內容中，演員張天愛飾演的艾若曼和其他角色對話時，說出的電話號碼竟是張姓苦主的！許多觀眾看到後便撥打這通電話，甚至發出視訊、好友邀請，影響到「持有號碼」用戶的生活。

雖然《愛情進化論》在2017年拍攝，且拍攝完畢後已停用號碼，但苦主表明自己的號碼在2012年就已經開始使用，認為新麗傳媒和網路播放平台侵犯隱私權，要求賠償精神損害撫慰金20萬元（人民幣，下同，約新台幣91萬元）及維權合理開支約1萬元（約新台幣4萬5000元）。

▼愛情進化論。（圖／翻攝自微博）

法院經審理認為，新麗公司未盡審慎注意義務在該劇中曝光張某手機號碼，構成個人隱私權侵害，而愛奇藝公司對於平台播放的具體內容是否構成侵權，並不具有事先審核的法定義務，因此判新麗公司需向張某賠償3.5萬元（約新台幣15萬元）。

網友看完後紛紛說，「我願意免費提供我的號碼！」、「製作單位下次用我的吧」、「去打電話的人也太無聊」、「劇組可能也沒想過瞎編的號碼有人用」、「微微一笑很傾城的肖奈號碼就是空號啊」、「可以考慮一下我的號碼」。