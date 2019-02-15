下班按摩鬆一下！白領男推拿完竟「腦中風」…醫揭驚人真相

▲下班按摩竟然差點賠上性命。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

許多人下班後為了解決一整天辛勞，因此選擇推拿按摩放鬆，沒想到卻差點成為奪命關鍵。杭州一名32歲男性程式設計師，近日照常到推拿店犒賞自己，不料回家後卻感覺天旋地轉，不只頸部痠脹沒緩解，左邊肢體還不受使喚，妻子發現後趕快將他送醫診治。醫生推斷，推拿師用力不當使男子的椎動脈血管壁內膜撕裂，造成「腦中風」而差點喪命。

據《廣州日報》報導，鄭姓男子因為工作需要對著電腦，因此時常感到肩頸痠痛，他在除夕當天照常加班到晚上11點左右，為了緩解這種疲勞，決定到推拿店「鬆一下」，沒想到推拿完後不僅頸部痠痛感沒舒緩，還開始像喝醉酒一樣頭暈目眩，他認為是加班過多才會造成這種情況，就不以為意地回家了。

▼鄭男按摩完出現頭暈症狀。（示意圖／CFP）

到家後，頭暈的症狀仍還在，左邊肢體也開始不受使喚，妻子發現立刻將他送到浙江大學醫學院附屬第一醫院急診科治療。醫生利用頭顱核磁共振檢查後，證實鄭男右側延髓梗死，屬於腦中風的一種，就轉移到神經內科作進一步診治。

調查結果顯示，起因是推拿師出力不慎讓鄭男椎動脈血管壁內膜撕裂，導致血流溢於血管壁內膜與中膜之間，進而引發腦中風。醫生提醒，由於工作壓力和生活模式變化，腦中風的發病率開始出現年輕化趨勢，在每年冬季神經內科接診的20宗案例中，年輕人的比例可達8%至25%；除了不當頸部按摩，部分運動如舉重、瑜伽，以及長時間保持不當頭部擺位，都是誘發椎動脈或頸動脈夾層的高危險因素。